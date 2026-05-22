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NEUGODNOST UŽIVO

Video / Skaut od 84 godine šokirao voditeljicu komentarom, klub sada mora platiti kaznu

Vankuver Džajants dobili su finansijsku sankciju nakon što je Teri Boner tokom intervjua komentarisao izgled Kemi Kepki

E. G.

22.5.2026

Vankuver Džajants, juniorski hokejaški klub iz Zapadne hokejaške lige, kažnjen je sa 5.000 dolara zbog neprimjerenog komentara svog skauta Terija Bonera. Incident se dogodio tokom razgovora uživo nakon WHL drafta, kada ga je voditeljica Kemi Kepki pitala o izboru Elija Vikersa kao trećeg pika.

Umjesto odgovora o mladom igraču, 85-godišnji Boner joj je rekao da je “lijepa djevojka”, što je izazvalo neugodnu tišinu u studiju i ubrzo postalo viralno na društvenim mrežama. Kepki je pokušala nasmijati se i nastaviti intervju, ali je situacija privukla veliku pažnju javnosti.

Komesar WHL-a Den Nir poručio je da liga mora insistirati na odgovornosti i standardima poštovanja, bez obzira na namjeru izrečenog komentara. Boner je dio organizacije Vankuver Džajants od njenog osnivanja 2001. godine, a na funkciju glavnog skauta promovisan je 2021.

# HOKEJ
# VANCOUVER
# KANADA
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