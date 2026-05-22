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VELIKI JUBILEJ

30 godina OKI Fantomi: Najavljen međunarodni turnir Sarajevo Open i nastavak važne saradnje

Najvećim uspjehom ovog kluba smatram igrače i kolektiv koji smo stvorili tokom ovih trideset godina

OKI Fantomi. AVAZ

Dž. Kajević

22.5.2026

Povodom obilježavanja 30 godina postojanja OKI Fantomi, u Sportskoj dvorani Ramiz Salčin održana je press konferencija na kojoj su predstavljeni planovi za obilježavanje velikog jubileja, kao i predstojeći međunarodni turnir Sarajevo Open.

Medijima su se obratili direktor kluba Mirsad Mirojević, kapiten ekipe Mirzet Duran, te predstavnik ITF Enhancing Human Security, organizacije koja godinama finansijski podržava projekte kluba.

Uoči predstojećeg turnira potvrđen je nastavak saradnje između predstavnika ITF-a i rukovodstva OKI Fantomi, čime je nastavljena podrška organizaciji turnira, ali i radu kluba u cjelini.

Direktor Mirojević istakao je važnost dugogodišnje saradnje, naglasivši kako je upravo kontinuirana podrška omogućila realizaciju brojnih međunarodnih projekata, kao i dalji razvoj sjedeće odbojke u Bosni i Hercegovini.

– Najvećim uspjehom ovog kluba smatram igrače i kolektiv koji smo stvorili tokom ovih trideset godina. Osvojili smo devet titula prvaka Evrope, deset titula Eurolige i jedanaest titula prvaka države. Svi ti trofeji za nas imaju poseban značaj – rekao je Mirojević za Avaz.

OKI Fantomi zahvalnica Avazu. AVAZ

Sarajevo Open i ove godine okupit će brojne ekipe i predstavnike sjedeće odbojke, a jubilej od 30 godina postojanja kluba predstavlja značajan trenutak za sportsku zajednicu i historiju bh. sporta.
# ODBOJKA
# OKI FANTOMI
# SPORT
# BIH
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