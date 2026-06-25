Preminuo hrvatski sportski velikan Dražen Pinević: Otišao čovjek koji je sport živio svakim svojim dahom

Hrvatsko i regionalno sportsko novinarstvo ostalo je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih glasova. Nakon kraće i teške bolesti, u 62. godini preminuo je Dražen Pinević, ugledni hrvatski novinar, urednik i jedan od simbola sportskog novinarstva na prostoru bivše Jugoslavije.

Rođen u Banjoj Luci 1964. godine, Pinević je gotovo cijeli svoj profesionalni vijek proveo u Hrvatskoj, gdje je izgradio respektabilnu novinarsku karijeru. Više od tri decenije bio je zaštitno lice Sportskih novosti, najutjecajnijeg hrvatskog sportskog lista, u kojem je prošao put od mladog reportera do jednog od najcjenjenijih urednika.

Bio je novinar posebnog kova. Nije samo pratio sportske događaje, već ih je razumio, osjećao i živio. Pisao je o gotovo svim sportovima, izvještavao sa šest Olimpijskih igara i brojnih evropskih i svjetskih prvenstava, ali je posebno mjesto u njegovoj karijeri zauzimao rukomet.

Upravo zahvaljujući njegovom predanom radu, rukomet je godinama dobijao medijski prostor i pažnju kakvu zaslužuje. Bio je hroničar najvećih uspjeha, svjedok generacija šampiona i čovjek kojeg su poštovali igrači, treneri i sportski radnici širom Evrope.

Njegovo ime bilo je poznato i cijenjeno daleko izvan granica Hrvatske. Sarađivao je s najvažnijim sportskim organizacijama, a zbog profesionalizma, znanja i ljudskih kvaliteta uživao je veliki ugled među kolegama širom regiona.

Posebno emotivno danas zvuče njegove riječi izgovorene prije samo nekoliko dana.

– Samo da mi ova jedna ruka ozdravi, opet ću pisati – rekao je svojim kolegama.

Nažalost, olovka je stala. Ostali su tekstovi, uspomene i veliko naslijeđe koje će generacije sportskih novinara još dugo pamtiti.

Odlaskom Dražena Pinevića hrvatsko novinarstvo izgubilo je vrhunskog profesionalca, rukomet jednog od svojih najvećih promotora, a sportski svijet čovjeka čije će ime ostati upisano među najznačajnije hroničare sporta svog vremena.