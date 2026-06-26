Bivši svjetski rekorder u polumaratonu Kibivot Kandie dobio 7 godina zabrane zbog dopinga

Bivši svjetski rekorder u polumaratonu iz Kenije Kibivot Kandie (Kibiwott Kandie) dobio je zabranu bavljenja atletikom na sedam godina nakon što je priznao da je odbilo antidoping test i petljao se u proces doping kontrole, objavila je u četvrtak Jedinica za integritet atletike (AIU).

Ovaj 30-godišnjak je priznao da je prekršio antidoping pravila u vezi sa odbijanjem da se podvrgne prikupljanju uzoraka.

Kandie je u početku bio suočen sa osmogodišnjom zabranom, od četiri godine zbog odbijanja da da uzorak i još četiri godine zbog neovlaštenog pristupa. Međutim, sankcija mu je smanjena za godinu dana nakon što je priznao prekršaje i prihvatio kaznu.

Suspenzija traje od 14. marta 2025. godine, datuma njegove privremene suspenzije, do 13. marta 2032. godine.

Kandie je stekao globalnu slavu 2020. godine kada je pobijedio na polumaratonu u Valensiji sa svjetskim rekordom od 57 minuta i 32 sekunde. Također je osigurao srebro na Svjetskom atletskom polumaratonskom prvenstvu 2020. i bronzu na Igrama Commonwealtha 2022. godine.

Prema AIU-u, službenici za doping kontrolu stigli su u Kandijevu rezidenciju u Keniji 1. marta 2025. kako bi obavili test van takmičenja.

Iako je prihvatio zahtjev za dostavljanje uzoraka, istražitelji su rekli da je više puta odugovlačio proces, obavljao brojne telefonske pozive i na kraju napustio imanje bez podvrgavanja testiranju.