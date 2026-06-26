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DUGOGODIŠNJA KAZNA

Bivši svjetski rekorder u polumaratonu Kibivot Kandie dobio 7 godina zabrane zbog dopinga

Kenijac je priznao da je prekršio antidoping pravila u vezi sa odbijanjem da preda uzimanje uzoraka i petljanjem u proces testiranja

Kibivot Kandie. Platforma X

M. R.

26.6.2026

Bivši svjetski rekorder u polumaratonu iz Kenije Kibivot Kandie (Kibiwott Kandie) dobio je zabranu bavljenja atletikom na sedam godina nakon što je priznao da je odbilo antidoping test i petljao se u proces doping kontrole, objavila je u četvrtak Jedinica za integritet atletike (AIU).

Ovaj 30-godišnjak je priznao da je prekršio antidoping pravila u vezi sa odbijanjem da se podvrgne prikupljanju uzoraka.

Kandie je u početku bio suočen sa osmogodišnjom zabranom, od četiri godine zbog odbijanja da da uzorak i još četiri godine zbog neovlaštenog pristupa. Međutim, sankcija mu je smanjena za godinu dana nakon što je priznao prekršaje i prihvatio kaznu.

Suspenzija traje od 14. marta 2025. godine, datuma njegove privremene suspenzije, do 13. marta 2032. godine.

Kandie je stekao globalnu slavu 2020. godine kada je pobijedio na polumaratonu u Valensiji sa svjetskim rekordom od 57 minuta i 32 sekunde. Također je osigurao srebro na Svjetskom atletskom polumaratonskom prvenstvu 2020. i bronzu na Igrama Commonwealtha 2022. godine.

Prema AIU-u, službenici za doping kontrolu stigli su u Kandijevu rezidenciju u Keniji 1. marta 2025. kako bi obavili test van takmičenja.

Iako je prihvatio zahtjev za dostavljanje uzoraka, istražitelji su rekli da je više puta odugovlačio proces, obavljao brojne telefonske pozive i na kraju napustio imanje bez podvrgavanja testiranju.

AIU je rekao da su naknadne istrage izazvale sumnju u Kandiejeva objašnjenja, a forenzičko ispitivanje njegovih telefonskih zapisa otkrilo je višestruke pozive medicinskoj sestri na dan pokušaja testiranja, dok je finansijska evidencija pokazala niz transfera novca između njih dvoje.

Istražitelji su također otkrili da su dokumenti koje je Kandie kasnije dostavio u prilog svom objašnjenju bili lažni.

Kenija se posljednjih godina suočila s pojačanim nadzorom zbog kršenja dopinga među elitnim sportistima, što je navelo vlasti i atletska tijela da intenziviraju testiranje i mjere provođenja dok zemlja nastoji zaštititi svoju reputaciju globalne elektrane u trčanju na daljinu.

# DOPING
# POLUMARATON
# ALTETIKA
# KIBIWOTT KANDIE
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