Težak žrijeb za klubove iz regiona: Partizan u “grupi smrti”, Vardar pred ozbiljnim ispitom, Zagreb i Celje u istoj grupi

RK Partizan, RK Vardar, RK Zagreb i RK Celje dobili su izuzetno zahtjevne protivnike u grupnoj fazi Lige šampiona, a žrijeb je već sada označen kao jedan od najtežih u posljednjim sezonama.

Žrijeb grupne faze rukometne EHF Liga šampiona donio je izuzetno težak raspored za klubove iz regiona, a najteže je prošao beogradski Partizan koji je smješten u grupu A, uz evropske velikane i aktuelne favorite takmičenja.

Partizan u “grupi smrti

Crno-bijeli će igrati u grupi A zajedno sa mađarskim Vespremom, (Veszprém HC), njemačkim Berlinom i portugalskim Portom, što ovu grupu već sada svrstava među najjače u takmičenju. Za ekipu iz Beograda to znači izuzetno težak put, ali i priliku da u povratničkoj sezoni protiv najjačih evropskih timova pokaže koliko može.

Zagreb i Celje u istoj grupi

RK Zagreb i RK Celje su smješteni u grup C gdje se još nalaze PSG i prvak Danske Alborg (Aalborg Håndbold), što ovu grupu dodatno čini zanimljivom zbog regionalnog okršaja Zagreba i Celja.

Vardar u izazovnoj grupi

RK Vardar smješten je u grupu B, gdje će igrati protiv francuskog Nanta (HBC Nantes), njemačkog MT Melsungena i poljske Wisłe Płock. Iako nije najteža grupa na papiru, konkurencija je izuzetno izjednačena i svaki bod mogao bi biti presudan u borbi za prolaz dalje.