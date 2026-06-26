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RUKOMETNA LIGA PRVAKA

Težak žrijeb za klubove iz regiona: Partizan u “grupi smrti”, Vardar pred ozbiljnim ispitom, Zagreb i Celje u istoj grupi

Ove sezone najjače klupsko takmičenje igra se u novom formatu

Barcelona, aktuelni osvajač Lige prvaka. Instagram

M. R.

26.6.2026

RK Partizan, RK Vardar, RK Zagreb i RK Celje dobili su izuzetno zahtjevne protivnike u grupnoj fazi Lige šampiona, a žrijeb je već sada označen kao jedan od najtežih u posljednjim sezonama.

Žrijeb grupne faze rukometne EHF Liga šampiona donio je izuzetno težak raspored za klubove iz regiona, a najteže je prošao beogradski Partizan koji je smješten u grupu A, uz evropske velikane i aktuelne favorite takmičenja.

Partizan u “grupi smrti

Crno-bijeli će igrati u grupi A zajedno sa mađarskim Vespremom, (Veszprém HC), njemačkim Berlinom i portugalskim Portom, što ovu grupu već sada svrstava među najjače u takmičenju. Za ekipu iz Beograda to znači izuzetno težak put, ali i priliku da u povratničkoj sezoni protiv najjačih evropskih timova pokaže koliko može. 

Zagreb i Celje u istoj grupi

RK Zagreb i RK Celje su smješteni u grup C gdje se još nalaze PSG i prvak Danske Alborg (Aalborg Håndbold), što ovu grupu dodatno čini zanimljivom zbog regionalnog okršaja Zagreba i Celja.

Vardar u izazovnoj grupi

RK Vardar smješten je u grupu B, gdje će igrati protiv francuskog Nanta (HBC Nantes), njemačkog MT Melsungena i poljske Wisłe Płock. Iako nije najteža grupa na papiru, konkurencija je izuzetno izjednačena i svaki bod mogao bi biti presudan u borbi za prolaz dalje.


Grupe Lige prvaka za sezonu 2026/27. 

GRUPA A: Vesprem, Fihse Berlin, Porto i Partizan

GRUPA B: Nant, Melsungen, Visla Plock i Vardar

GRUPA C: Olborg, Pari Sen Žermen, Zagreb i Celje

GRUPA D: Sporting, Seged, GOG Gudme i Kristijanštad

GRUPA E: Barselona, Monpelje, Dinamo Bukurešt i Orhus

GRUPA F: Magdeburg, Kielce, Kolstad i Kriens Lucern.

# ŽRIJEB
# RUKOMET
# RUKOMETNA LIGA PRVAKA
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