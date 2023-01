Šest medalja za KBS "Tigar" na takmičenju u Karlovcu

Takmičari KBS „Tigar“ iz Cazina učestvovali su na vrlo jakom Evropskom kupu u kikboksu, koji je uz nastup od oko 1.900 takmičara iz 28 država održan u Karlovcu.

Osvojili su šest medalja, od čega dvije srebrene i četiri bronzane.

Osvajači srebrenih medalja su Danina Durić, u kategoriji djevojčice do 32 kg, i Hanna Hekić - starije kadetkinje u kategoriji do 65 kg, dok su bronzane medalje osvojili Ajna Hekić - djevojčice do 32 kg, Eldin Hamulić – mlađi kadet u kategoriji do 47 kg, Hanna Hekić – starija kadetkinja do 60 kg i Ismail Hamulić u kategoriji juniori do 63 kg.