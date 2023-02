Pozadina hapšenja Adnana Ćatića: Ne znam o čemu se radi, ali pobrinut ću se za to...

Glavna vijest svih njemačkih, ali i bh. medija od jučer je ponovo Adnan Ćatić. Nekadašnji prvak svijeta u boksu uhapšen je u fitnes centru u Kelnu, a kako je objavljeno, razlog hapšenja je utaja poreza koja mu se odranije stavlja na teret.

Dugo nedostupan

Jučer nije objavljen iznos, ali je jasno da se radi o više stotina hiljada eura. Nijemci pišu da slučaj nije nov i da je ovo samo nastavak onoga što se događalo ranije.

Sud u Leverkuzenu, naime, prošle je godine izdao nalog da se Ćatiću zaplijeni kuća njegovih roditelja. Radi se o dupleks objektu u kojem se Ćatićev dio prostire na 150 kvadratnih metara, a vrijednost je upravo 308.000 eura, što potvrđuje visinu navodno utajenog poreza.

- Ne znam o čemu se radi, ali pobrinut ću se za to - izjavio je bokser prošle godine za „Bild“, kada je objelodanjeno da mu žele zaplijeniti kuću.

Ćatić je uhapšen na sajmu fitnesa Fibo, a prema pisanju tamošnjih medija, to je bila prva prilika za njemačke vlasti, s obzirom na to da im je do sada bio nedostupan, jer živi u Bosni i Hercegovini.

Njemački mediji iz svojih izvora najavljuju da tužilaštvo želi zadržati Ćatića iza rešetaka. Tako će upravo činjenica da je dugo bio nedostupan organima gonjenja, biti glavni argument Državnog tužilaštva u Kelnu za zahtjev da nekadašnji bokserski prvak ostane u pritvoru.

Lažne priče

Ćatiću su stavljane na teret optužbe o dopingu, ali što je još gore, i da je uz pomoć dopinga protivniku u ringu nanio teške tjelesne povrede. „Bild“ je u jednom trenutku objavio da mu po tim optužbama prijeti čak deset godina zatvora.

Posebno je zanimljiva priča o „Bildu“ i Ćatiću, s obzirom na to da su sve optužbe na njegov račun izlazile prvo u ovom uglednom njemačkom mediju. Tako je 2015. godine objavljeno kako je osumnjičen da je zajedno s menadžerom Rolandom Bebakom naručio ubistvo bivšeg promotora, Turčina Ahmeta Onera.

- Priča koju je objavio “Bild” malo je nategnuta. Roland i ja smo ti koji su ucijenjeni. Ništa više. Priča je smiješna – izjavio je tada za „Dnevni avaz“ Ćatić.

Afera "Doping"

Njemački mediji 21. januara su objavili da su povučene optužbe na račun Adnana Ćatića vezane uz doping i da je slučaj zatvoren. Očekivalo se da se nakon toga on vrati u ring, a već su kao rivali u ringu spominjana neka velika imena. Mnogi su najavljivali da bi protivnik u novom velikom meču mogao biti Artur Abraham (Arthur).

2016.

godine Ćatić je imao posljednju borbu, kada je savladao Rusa Fjedora Čudinova