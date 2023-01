Maradonina kćerka: Izdržat ću ovdje, bez onog dijela srca koji si odnio sa sobom

- Uvijek sam se bojala svoje smrti, ali sada ne. Znam da će to biti trenutak kada ću te ponovo vidjeti i zagrliti! Već́ mi nedostaješ, tata! Izdržat ću ovdje, bez onog dijela srca koji si odnio sa sobom! Cijeli život ću te voljeti i braniti jer ti zahvaljujem na zajedničkom životu! Uništena sam, ali izdržat ću! Pričekaj me tamo. Kad te ponovno vidim, ponovo ćemo pjevati zajedno vičućí, ti zapravo pjevaš lijepo, dok ja vrištim! Volim te, tata - kazala je.

- Cijeli život ću te voljeti i braniti! A kad unuka poželi nazvati videopozivom, umrijet ću, ali budi uvjeren da ću joj tačno reći ko si bio, ko si itko ćeš zauvijek biti. Možda te već́ voli...Sastavljam svoje dijelove i ne mogu zamisliti kako će mi biti život bez tebe... Ne mogu... Ali evo me s najboljim mužem na svijetu i ́kćerkom koja će me prisiliti da napredujem. Život je kratak, pa se vidimo uskoro. Donosim tratinčice da ukrasiš svoje igračke čarape i molim te, pogledaj me ponovo s onom ljubavlju koju vidimo na fotografiji! Volim te beskrajno - stoji u oproštajnoj objavi Maradonine najstarije kćerke.