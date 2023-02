Edin Branković zauzeo 4. mjesto u Poljskoj

Reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju Edin Branković nastupio je na takmičenju Ogolnopolskie u Poljskoj u tri discipline - 1.500 metara, 1.000 metara i 500 metara.

Najbolji rezultat ostvario je u distanci 1.000 metara, gdje je u finalu zauzeo 4. mjesto, sa vremenom 1:30,551. Također, plasirao se u finale na 1500 metara, gdje je osvojio 7. mjesto, a u polufinalu je otklizao najbolji lični rezultat na 1.500 metara u klizačkoj sezoni 2021/22. - 2:18,773. Nastup na 500 metara završio je u kvalifikacijama.

- To je još jedna potvrda Edinovog kontinuiteta uspješnih nastupa na međunarodnim takmičenjima i predstavljanja Bosne i Hercegovine - saopćeno je iz Brankovićevog kluba KRK The One.

Inače, u Poljskoj su nastupili takmičari iz pet država, a u kategoriji seniora nastupilo je 28 brzoklizača