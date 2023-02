Senjanin Maglajlija za "Avaz": Neviđena je glupost nepozivanje alternativnih igrača

Podjela odgovornosti

- Mi kad izborimo neko veliko takmičenje tu nam je ostvaren cilj, najbitnije je da odemo. A, tamo, opet, sportski je da se nadamo da nekoga možemo pobijediti uz neki dobar dan, ako igramo na gornjoj granici naših mogućnosti. Možemo mi pobijediti tu Češku, jer smo pokazali da možemo s takvim ekipama. Međutim, desilo se to što se desilo. Sastav iz poznatih razloga nije bio najjači, a dogodilo se i ovo s koronom – kazao je Maglajlija, kojem nisu najjasnije neke stvari.

- Samo ne razumijem kako nisu pozvani alternativni igrači. Dva ljevaka, desna krila imaju koronu, pa zovnu se dva druga, zovne se drugi desni bek. Nije valjda da mi nemamo igrača, a znam da imamo jer sam ja bio u Sarajevu na pripremama i znam koji je bio širi roster. Ima tu momaka koji nisu bili na završnom spisku, ali su mogli biti pozvani kad su ovi otpali. Nisam pričao s Obrvanom, ali to je neviđena glupost. To je sramota da ne pozovemo druge igrače. Ako nemamo novca da oni dođu to je još veća sramota, ali to je onda podjela odgovornosti. Ako ima novca a selektor nije zovnuo te alternativne igrače kakvi god da su, onda je odgovornost selektorova i treba to da objasni. Ako on kaže da je htio, ali su mu rekli da nema novca, onda treba reći ko je odgovoran što nema novca da dođu ti igrači.