Lana Pudar propušta juniorsko Svjetsko prvenstvo: Fokus na seniorskom EP u Rimu

Još dugo će očito biti aktuelna tema bazena u Mostaru... Po neslužbenim informacijama, prijedlog idejnog projekta bi trebao biti objelodanjen početkom septembra, dok bi početkom novembra trebao biti raspisan tender za izgradnju.



- Na rubu smo strpljenja budući da je najveći dio novca za bazen već izdvojen, ali te procedure dugo traju. Ipak, nije da nemamo razumijevanja, krenulo se puno ozbiljnije u to nego dosad. Nadam se da se to neće odužiti. Ne treba izmišljati toplu vodu jer toliko je kvalitetnih bazena u regiji, tako da samo treba “prepisati”. Možda ne treba dalje ići od onoga kako su to ljudi napravili u Trebinju. Zaista je tapšanja po leđima, protokolarne podrške i lijepih riječi preko glave. Što se tiče Lane, ona nema vremena za čekanje, treba joj bazen, a tu pričamo o djetetu koje je jedno od najboljih sportista u ovom dijelu Evrope. Ne mogu da vjerujem da ljudi ne mogu do kraja da prepoznaju kakav je to sportski rezultatski potencijal, ali i potencijal za promociju grada. Ipak, nadam se da će se nešto konačno pokrenuti sa mrtve tačke – izjavio je Đedović.