Susret Đokovića i hrvatskog svećenika: Vidio me u Hajdukovom dresu i zagrlio

Susret srbijanskog tenisera Novaka Đokovića i hrvatskog svećenika, ujedno i velikog navijača splitskog Hajduka don Josipa Papka, uvelike je zaintrigirao regiju.



Mladi i strastveni svećenik i gorljivi navijač Hajduka rado se odazvao Slobodnoj Dalmaciji iz Australije i ispričao kako je protekao susret s po mnogima najvećim teniserom svih vremena.

- Novaka sam susreo ispred teretane koju koriste samo igrači. Pozdravio sam ga i on se također zaustavio i srdačno me pozdravio i zagrlio. Dok smo se fotografirali bio je jako srdačan i razgovorljiv. Želim istaknuti da je u tom trenutku bio u poslu, ali se ipak zaustavio i došao do mene kako bih se slikao s njim. I ne samo to. Nakon fotografiranja i upoznavanja poveo me sa sobom kroz glavni tunel u Rod Laver Arenu kako bih vidio Arenu i dio njegovog treninga koji je imao sa svojim timom. Tu sam se upoznao i s našim Grand Slam pobjednikom Goranom Ivaniševićevim koji je, kada me vidio, prvo rekao "imaš najbolju majicu" pokazujući na Hajdukov grb - ispričao je don Josip.