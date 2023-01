Senjanin Maglajlija za "Avaz": Nerealno je očekivati da Hrvati pobijede Dance

Svjetsko rukometno prvenstvo ušlo je u drugu fazu, gdje su prošle i četiri selekcije iz regiona.

Jedna od njih je Hrvatska, koja će zbog poraza od Egipta (22:31) u prvoj fazi, imati male šanse da se dokopa četvrtfinala.

Ključna utakmica

- Hrvati su kalkulirali. Ko poznaje Egipat dobro, znaju da su su top ekipa zadnjih sedam, osam godina. Hrvatska je očekivala u kalkulacijama da može izgubiti, ali i pobijediti ako bude na gornjoj razini svoje kvalitete. Jedino što ne odgovara je ta razlika u rezultatu. Oni su s tim rezultatom vidjeli da možda nisu tako dobri kao što su mislili – rekao je bivši bh. reprezentativac Senjanin Maglajlija u razgovoru za “Dnevni avaz”.

Hrvatska je u drugu fazu prenijela dva boda, a igrat će protiv Danske, Belgije i Bahreina. Upravo će ta prva utakmica s Dancima (četvrtak, 20:30 sati) biti ključna za Hrvate, a Maglajlija smatra kako naši susjedi imaju vrlo male šanse da dođu do pobjede.

- Mislim da je nerealno. Po nekoj mojoj procjeni šanse su 70 posto na strani Danske. Rukomet kao sport je takav da se može na blic desiti jedna iznenađujuća utakmica, ali u ovom slučaju teško – mišljenja je Maglajlija.

Ogroman zaokret

Dotakao se Maglajlija i reprezentacije BiH, koja se suočava sa smjenom generacija.

- U prošloj akciji je falilo osam, devet igrača. Neki su se oprostili, neki su bili povrijeđeni i nisu došli. To je ogroman zaokret. Pričamo o igračima koji su igrali deset godina u reprezentaciji. Ta kvaliteta koju je reprezentacija imala je zbog njih – objasnio je Maglajlija.

Naglasio je koliko je bitna uloga igrača u njihovim klubovima.

- Očekujem da će se odazivati svi igrači koji igraju u svojim klubovima. To je već druga priča ako dođu braća Burić, Malinović, Perić... Suština je da reprezentativci igraju u svojim klubovima i budu nositelji, jer ovamo nemate vremena u tri dana ništa napraviti. Smajlagić nema čarobni štabić, on može samo napraviti taktiku i usmjeriti tu kvalitetu koju oni imaju na igre u reprezentaciji. Ako nemaju kvalitet i ne igraju u svojim klubovima, on ne može ništa. Novi selektor je trebao biti šok terapija, ali za gotove igrače. Nama je došao kao negativna, jer oni nisu mogli odigrati ono što im Smajlagić traži – istakao je Maglajlija.

Interesantno četvrtfinale

Prvi krug je pokazao koje će selekcije pretendirati za samu završnicu.

- Već se tu vidi, nadzire, koje su to ekipe koje će igrati u četvrtfinalu. To je objektivno ta kvaliteta. Francuzi, Danci, Španci... Ne treba zaboraviti Šveđane i Norvežane. Ima tih pet, šest odličnih ekipa, tako da će četvrtfinale biti jako interesantno – smatra Maglajlija.