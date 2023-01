Rukometni Suarez, ugrizao protivnika tokom utakmice

Na Svjetskom prvenstvu u rukometu utakmicu su odigrali SAD i Bahrein. Pobijedili su Bahreinci rezultatom 32:27, a susret je obilježio bizaran incident. Naime, u jednom trenutku je američki rukometaš Pol Skorupa (Paul) ugrizao protivnika Husaina Alsajada.

Alsajad je išao u napad, Skorupa ga zaustavio, ali se bahreinski rukometaš sucima odmah požalio da ga je Amerikanac ugrizao. Alsajad je pokazao ranu na ruci, suci su pregledali snimak te Skorupi pokazali crveni, ali i plavi karton pa mu prijeti suspenzija do kraja takmičenja.

Nakon utakmice Skorupa je rekao kako nije ugrizao protivnika.

- Pokušao sam ga zaustaviti, a u jednom trenutku sam koristio i svoju bradu. On je sucima rekao kako sam ga ugrizao te pokazao ranu na svojoj ruci. Ta rana ne izgleda kao ugriz, a suci su mi nakon utakmice rekli kako na snimci nisu mogli vidjeti trenutak kada sam ga ugrizao. To je i logično jer to nisam napravio, rekao je Skorupa.