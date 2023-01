Mirza Nikolajev za "Avaz": Sami smo krpili stazu na Trebeviću, dostižemo brzine do 140 kilometara na sat

Kada je još kao dječak na sasvim slučajan način dobio priliku da se spusti niz bob stazu, odmah je znao da je to ono što će postati njegov životni poziv.

- To znači ako ti je ruka teška tri kilograma, tome dodate još pet puta tu težinu, a onda pod uticajem navedenih sila treba upravljati sankama, skretati u zavojima pri velikim brzinama. Ovakve vrste sila se još javljaju kod vozača Formule 1 ili u borbenim avionima.

Svaka vožnja traje u prosjeku nekih pedest sekundi, u toku te vožnje na različitim stazama, dolazi se do velikih opterećenja izazvanih G silom, koja čak doseže jačinu od 7G, oni koji se ne razumija svaki podiok G sile je puta pet tvoje težine – kaže Mirza i nastavlja:

- To je sport gdje legnete na sanke i spuštate se niz posebnu konstruisanu stazu koja je napravljena za bob, sanke ili skeleton. Na ovakvim stazama se postižu velike brzine, koje idu i do 140 kilometara na sat.

Nakon prvog spuštanja i naleta adrenalina kojeg sam osjetio, znao sam da je to stvar sa kojom želim da se bavim – kazao je Mirza kroz smijeh na početku našeg razgovora.

- Sa sankanjem sam počeo još kao dječak, osnovac i mislim da je to bilo 2015. godine. Ispočetka sam se bavio plivanjem, da bi sasvim slučajno na nagovor oca od mog najboljeg druga iz škole probao sankanje.

- Što se tiče straha, sve zavisi od staze i njene težine. Na svakoj stazi znam šta se može desiti ako pogriješim. Strah nemam prisutan u tolikoj mjeri, koliko je to osjećaj nekog uzbuđenja, strah je neka vrsta samokontrole da ne napraviš neku glupost – rekao je Mirza.

Prije spusta sluša muziku

- Uglavnom slušam pjeseme, muzika je ta koja me pripremi za utrku. Evo ima dvije godine kako slušam pjesmu od Zabranjenog pušenja „Anarhija all over Baščaršija“.

Energija te pjesma me skroz podigne, daje mi sangu i motivaciju prije svakog spusta – kazao je kroz smijeh Nikolajev.

Kao i za svaki sport i ovaj iziskuje velika finansijska ulaganja. Pitali smo Mirzu da nam uporedi svoju opremu u kojoj se takmiči sa opremom koju koristi olimpijski prvak Nijemac Johanes Ludvig (Ludwig).

- Razlika mojih sanki i olimpijskog prvaka ili bilo kojeg takmičara koji nastupa za Italiju, Francusku, Njemačku ili neku drugu jaču evropska naciju, je kao da porediš TAS-ov Golf i Njemački BMW, a njima stvarno BMW pravi sanke za utrke, a cijena jednih takvih sanki doseže i do 15.000 eura.

Jedino gdje se možemo približiti je oprema koju čini kombinezon, kaciga, rukavice, vizir, sprinterske pape, međutim sanke su najveći problem, otkriva Mirza i dodaje;

- Nekada se desi da nemamo sredstva da ostanemo duže na jednoj utrci u Njemačkoj, a treninzi u teretani su također skupi – dodao je Mirza.

Nikolajev je već počeo sezonu. Vozio je prvu trku Svjetskog kupa u Insbruku i osvojio 23. mjesto. Inače, Mirza je u prvoj punoj sezoni među seniorima zauzeo 34. mjesto sa 75 osvojenih bodova. Osvajao je bodove na 9 od 12 takmičenja.

- Drugio dio sezone treba da počne ovdje u Njemačkoj, došao sam na jednu od težih staza u kalendaru. Ovdje smo da se pripremimo za utrku Svjetskog kupa i da ostvarimo što bolji rezultat – rekao je Nikolajev.