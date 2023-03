Rukometna reprezentacija BiH priprema se za dvomeč sa Kosovom

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Tuzli se priprema za dvomeč sa reprezentacijom Kosova u sklopu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine. Prva utakmica igra se na Kosovu 8. marta, a uzvrat je u Tuzli 12. marta.

Od jučer u Tuzli pristižu rukometni reprezentativci, a prvi zajednički trening u kompetnom sastavu bit će večeras. Selektor Irfan Smajlagić ističe kako pobjede nad Kosovom nisu prioritetne jer u slučaju da reprezentacija BiH bude trećeplasirana brojat će se bodovi osvojeni protiv Crne Gore i Slovenije.

- Očekuje nas drugi krug takmičenja u kvalifikacijama gdje se od nas očekuje najbolja izvedba. Vrlo su teške okolnosti pod kojima funkcioniramo jer ni danas nismo kompletni. Prvi trening smo tek danas odradili zajedno, nalazimo se u situaciji koja je veoma komplicirana, ali se moramo adaptirati na tu situaciju. Pojačavamo teoretske informacije igračima, ali moramo biti svjesni da su svi igrači igrali preko vikenda, potom su putovali, tako da moramo biti svjesnih njihovih kapaciteta i mogućnosti - kaže selektor Smajlagić.

Mnogo igrača otkazalo dolazak

Mnogo igrača je otkazalo svoj dolazak, mnogi su se oprostili, a Smajlagić ističe kako se, faktički, reprezentacija pravi od nule.



- Došli smo u situaciju da pravimo selekciju. Ovo nije tipično za jednu reprezentaciju koja ima kontinuitet. Ne može se desiti da 10-15 igrača prestane igrati i da dođe do vakuma. Taj kontinuitet dolaska sljedećih igrača nema. Tražimo igrače koji su gladni i motivirani te željni rezultata. Treba nam više vremena za to, mi krećemo od nule i to je specifična situacija. Stvaramo jednu homogeniju unutar ekipe, ali nam treba vremena.

Ipak, u prvoj utakmici na Kosovu očekuje da reprezentativci pruže svoj maksimum.

- Moramo se adaptirati na okolnosti. Mislim da nas očekuje teška utakmica, protiv ekipe koja igra na domaćem parketu, koji su uigrani i agresivni, pogotovo kad igraju na svom terenu, ali moramo dati maksimum ako želimo pozitivan rezultat. Presudne su utakmice protiv Crne Gore i Slovenije jer bodovi koji se računaju za trećeplasirane ekipe isključuju bodove osvojene protiv četvrtoplasirane ekipe. Za plasman u drugi krug ove utakmice nisu presudne, ali mi idemo u svaku utakmicu po pozitivan rezultat. Ne stavljam imperativ jer je to kontraefekat, a niko od njih ne dolazi da izgubi. Od svakog igrača tražim da da svoj maksimum - zaključuje Smajlagić.

Specifična situacija

Kapitenu Mirsadu Terziću nisu nepoznate okolnosti koje niz godina prate naš nacionalni tim. Reprezentativci će, kao i uvijek, dati svoj maksimum bez obzira na sve.

- Specifična situacija kao i uvijek. Svi smo u nekim takmičenjima, polako se skupljamo, večeras ćemo biti kompletan. Ko je tu, dat će svoj maksimum. Nije nam prvenstveni cilj da brojimo bodove nego da radimo na sebi. Iz utakmice u utakmicu, nemam sumnje, bit će bolje. Na prvoj sljedećoj utakmici bit ćemo bolji nego na prethodnim. U svlačionici je dobra atmosfera. Nema nijednog igrača koji nema bolove, ali svi koji su došli dat će svoj maksimum - kaže Terzić.

Utakmica Kosovo - Bosna i Hercegovina igra se 8. marta u 20 sati i 15 minuta, a Bosna i Hercegovina – Kosovo 12. marta u 17 sati.