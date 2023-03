Amel Tuka nakon EP: Hvala svim Bosancima i Hercegovcima

Amel Tuka na tek završenom Evropskom prvenstvu u dvorani koje se održalo u Istanbulu zauzeo je četvto mjesto. Bh. atletičar zadovoljan je ostvarenim.

- Prije svega moram biti iskren i reći da sam jako sretan i zadovoljan što sam prošao u samo finale EP u dvorani, jer kao što je poznato dvorana je za mene naporna i puno teže mi je trčati u takvim uslovima, ali taj sam takmičarski tip i volim se takmičiti, pogotovo jer sam se osjećao stvarno dobro želio sam nastupiti u Istanbulu, kaže Tuka.

Finale je bilo specifično, kao i ponašanje jednog atletičara.

- To finale je za mene veliki uspjeh. Inače, prvi put su dozvolili na EP da u finale uđe osam ljudi, pomeni previše jer šest staza je, a osam ljudi, uvijek je tu gužva i jako teško se izboriti za poziciju i to istrčati do kraja.

Ja sam od samog starta krenuo odlučno i zauzeo dobru poziciju. Vidjelo se šta je Belgijanac uradio. Poslije su svi rekli da je trebao biti automatski diskvalifikovan zbog onoga što je uradio u trci. Prolaziti onako na silu je skroz nekorektno sportsko ponašanje, ali tako je kako je. On je završio kao treći, a ja sam im naravno svima čestitao od srca. To su zaista momci koji vrijedno treniraju i bore se za što bolju poziciju, ali treba uvijek imati taj sportski duh i fer i korektno koračati do cilja tako da ja nikada ne bih koristio takav način da dođem do medalje, naglašava bh. atletičar.

Čini se da je za Tuku sve ovo tokom zime zalog za ljetnu sezonu.

- Sve u svemu, općenito sam zadovoljan ovim dijelom zimske sezone. Sve ovo što sada radim trebalo bi dati rezultate tokom ljeta u trkama na otvorenom. Najvažnije je da sada ostanem zdrav, nastavim sa ovakvim treninzima, ovim fokusom, motivom i željom tako da zaista ponovo uživam na stazi.

Želim da se zahvalim svim vjernim navijačima, svim mojim Bosancima i Hercegovcima koji su bili uz mene, koji su pratili trke i drago mi je da sam ponovo predstavio svoju zemlju na jednom takvom nivou, naglašava Tuka.