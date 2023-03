Na Kupreškoj visoravni održana adrenalinska utrka Qpres Avalanche

Na kraju skijaške sezone na Kupreškoj visoravni je u organizaciji MTB Trails Kupres održana adrenalinska utrka Qpres Avalanche – International mountain bike downhill race of snow, odnosno biciklima po snijegu na padinama Stožera. Natjecatelji su sudjelovali u dvije kategorije, dual slalom i grupni start, a došli su iz Hrvatske, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, javlja portal FTV-a.



Svi došli do cilja

U glavnoj utrci Qpres Avalanche 23 natjecatelja su na znak organizatora potrčala prema svojim biciklima i hrabro se upustila u snježnu avanturu. Bilo je i padova, no, u konačnici svi su došli do cilja. No, pobijediti je mogao samo jedan.

"Nije mi prvi put ovdje. Prošle sam godine bio i osvojio prvo mjesto. Staza je drugačija nego prošle godine, više klizava i mnogo teža", priča Amar Mataradžija, pobjednik u avalanche utrci.

"Vozio sam prošle godine, ali ove je bolje organizirano. Prva utrka je prvo misto, ova utrka je drugo, staza je bila na početku dobra, sad je već malo lošija. Kako nas je više prošlo, snijeg je mekši", navodi Zvonimir Ćerdić, pobjednik dual slaloma.

Mnogima je to bila prva vožnja po snijegu, a nekima i prvi susret sa snijegom uopće.

"Staza je teška ali iskustvo je nevjerojatno. Prvi put sam uopće bukvalno na snijegu, a kamoli s biciklom. Stvarno sam oduševljen! Trenutno ne znam šta bi moglo da me spriječi da sljedeće godine ne dođem. Mada je bilo malo pehova, padao sam ali brzo sam se dizao, to je dobro", navodi biciklist iz Herceg Novog Dragan Kovačević.

"Prvi put vozim po snijegu i definitivno je nezaboravan doživljaj. To je samo adrenalin i vožnja, nema ništa drugo. Bilo je fenomenalno, vrijeme je super, ljudi su super, nemam nikakve zamjerke, možete me očekivati sljedeći put", ističe Afan Potogija, biciklist iz Sarajeva.

Organizator takmičenja

"Ovo je pokušaj da zimsku turističku sezonu u Kupresu obogatimo i biciklističkim programom, koji je, nadam se, svima zanimljiv i da ćemo to nastaviti i iduću godinu. To je bio cilj i da se biciklisti druže do ljeta, jer imamo velike planove za ljetnu sezonu", navodi Miro Galić, organizator natjecanja.

Bit će to 3. Međunarodno Qpres Enduro rekreativno brdsko-biciklističko natjecanje. Cilj utrke nije primarno natjecateljski već promovirati Kupres kao poželjnu brdsko biciklističku destinaciju, a na prošlogodišnjem je sudjelovalo 70 natjecatelja iz Europe i zemalja u okruženju.