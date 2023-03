Šamar Ukrajincima: MOK želi povratak ruskih i bjeloruskih sportista

Međunarodni olimpijski komitet (MOK) u utorak je preporučio ponovno uključivanje ruskih i bjeloruskih sportista u međunarodna takmičenja, pod neutralnom zastavom i u pojedinačnoj konkurenciji, pod uvjetom da nisu aktivno podržavali agresiju na Ukrajinu, prenosi agencija Hina.

Preporuke Izvršnog odbora MOK-a odnose se samo na povratak ruskih i bjeloruskih sportista na međunarodna takmičenja, ali ne i na Olimpijske igre 2024. u Parizu za koje će MOK donijeti odluku u “odgovarajuće vrijeme”.

Na svojoj stranici je Komitet objavio kako se sportisti s “ruskim ili bjeloruskim pasošem mogu takmičiti samo kao pojedinačni neutralni sportisti”. Dodaje se i kako svaki takav pojedinačni neutralni sportaš, kao i svi ostali takmičari koji učestvuju, mora ispuniti sve antidoping zahtjeve koji se na njih odnose.

Za Ruse i Bjeloruse ekipna takmičenja su i dalje zatvorena. Također, iz MOK-a ponavljaju kako su protiv toga da Rusija i Bjelorusija budu domaćini međunarodnih sportskih događaja, a međunarodnim savezima je jasno poručeno da ne pozivaju političare iz spomenutih zemalja na velika takmičenja.

Navodi se i kako se sportisti koji aktivno podržavaju rat ne mogu se takmičiti, a MOK je preporučio i zabranu nastupa sportistima koji imaju ugovor s ruskom ili bjeloruskom vojskom ili agencijama za nacionalnu sigurnost.

- Učešće sportista s ruskim i bjeloruskim pasošima na međunarodnim takmičenjima funkcionira. Vidimo to gotovo svaki dan u nizu sportova, najviše u tenisu, ali i u biciklizmu, na nekim stonoteniskim takmičenjima. Vidimo to u hokeju na ledu, rukometu, vidimo to u nogometu i drugim ligama u SAD-u, ali i u Evropi, a vidimo to i na drugim kontinentima. Niti u jednom od tih takmičenja nije bilo sigurnosnih incidenata, istakao je predsjednik MOK-a Tomas Bah (Thomas Bach) u svom obraćanju na početku sastanka Izvršnog odbora MOK-a u njegovom sjedištu u Lozani.