Ljubuški: RK Izviđač u subotu slavi devetu titulu prvaka BiH

Ekipa Rukometnog kluba (RK) Izviđač iz Ljubuškog je prije dva tjedna po deveti put postala prvak BiH, a u subota će u ovome hercegovačkom gradu ponuditi bogat program, jer je osim utakmice protiv RK Hercegovina iz Nevesinja planirana i velika proslava naslova.



Povodom toga, u prostorijama Izviđača je održana konferencija za medije na kojoj su govorili voditelj momčadi Nedan Zovak, trener Toni Čolina te igrači Milan Vukšić i Ivano Pavlović.

- Prije dva tjedna smo imali svoje mini slavlje pobjedom u Živinicama, zahvalio bih domaćinu na špaliru i iskrenim čestitkama. Odgodili smo proslavu za 14 dana i u tih 14 dana se puno toga dobrog dogodilo za naš klub. Čestitke reprezentacijama BiH i RH na plasmanu na Europsko rukometno prvenstvo sljedeće godine u Njemačkoj te svim našim igračima koji su sudjelovali u tim plasmanima – rekao je trener RK Izviđač Toni Čolina.

Čolina je dodao kako su pozivi koje su njegovi rukometaši dobili za ove dvije reprezentacije pozitivno utjecali na sve.

- Pozivi su uveliko utjecali na njihovo samopouzdanje i raspoloženje. Ponosan sam na njih maksimalno i volio bih da mlađi puno toga nauče od starijih i iskusnijih od sebe – poručio je trener ljubuške ekipe.

Iako su već ranije osigurali titulu prvaka BiH, za njegovu ekipu nema opuštanja jer su i sudionici rukometnog Final Foura Kupa BiH.

- Moja ekipa uz rotacije može odigrati preostale utakmice podjednako kvalitetno i ništa manje od toga ne planiramo. Planiramo i napad i obranu podići na veću razinu – ističe Čolina.

Kapetan Izviđača Milan Vukšić se osvrnuo na veliki uspjeh reprezentacije BiH u kvalifikacijama gdje su, kako kaže, i sami sebe iznenadili, osobito igrom i u pobjedom u Podgorici. Za subotu je kazao da pred svojim navijačima očekuje pobjedu i pozvao navijače na zajedničku feštu.

- Što se tiče subotnje utakmice, priprema za tu utakmicu je jednaka kao i sve ostale, dobro smo analizirali ekipu iz Nevesinja, probati ćemo to naučeno provesti u djelo u subotu kako bi u dobrom raspoloženju dočekali slavlje – izjavio je Vukšić.

Najbolji strijelac kluba Ivano Pavlović također vjeruje kako će njegova ekipa ostvariti pobjedu.

- Ostala su tri kola do kraja, u sve tri utakmice ćemo ući maksimalno fokusirani kako bi pobijedili. Odradili smo dva tjedna mini priprema, podigli smo fizičku spremu i mislim da će nam to biti jedna velika prednost i da bi to trebali iskoristiti na Final Fouru kupa i kako bi donijeli duplu krunu u Ljubuški - smatra Pavlović.

Prije nego što je govorio o subotnjim događanjima voditelj momčadi Nedan Zovak je čestitao reprezentacijama BiH i Hrvatske na plasmanu na EP, kao i sadašnjim i bivšim skautima u tim reprezentacijama na njihovu doprinosu.

- Po završetku utakmice uslijedit će svečanost dodjele medalja i pokala za osvojeno prvo mjesto, a nakon toga igrači i stručni stožer će se provozati kroz grad u vozilima posebno pripremljenim za ovu prigodu i vratit će se na plato (igralište) u krugu Gimnazije gdje će uslijediti fešta uz glazbu, iće i piće – otkrio je Zovak.

Utakmica između ekipa RK Izviđač Ljubuški i RK Hercegovina Nevesinje na rapsoredu je u subotu, 6. svibnja, u 18 sati u Gradskoj športskoj dvorani u Ljubuškom.