Preko stotinu trkača na humanitarnoj utrci 'Wings for Life World Run' u Mostaru

Mostar se sa oko stotinu trkača i trkačica u nedjelju priključio globalnoj humanitarnoj utrci ''Wings for Life World Run'', koja se trči s ciljem prikupljanja sredstava za pronalazak lijeka za ozljede leđne moždine.



Studentica Sveučilišta u Mostaru i koordinatorica utrke ''Wings for Life'' Iva Babić kazala je kako se je preko stotinu ljudi ujedinilio u utrci kako bi trčali za one koji to ne mogu.

Zahvalila je Sveučilištu u Mostaru što im je omogućilo prostor za trčanje i što je ta sveučilišna ustanova uplatila 100 vaučera za studente. Pored toga zahvale i Red Bullu i Arena centru i svima koji su doprinijeli održavanju ove utrke i uključili se u ovaj humani čin. Inače, utrka je u 13 sati krenula iz kampusa Sveučilišta u Mostaru, a organizatori utrke su Sveučilište u Mostaru i Studentski zbor, u suradnji s Red Bullom i Arena centrom.

- Sva sredstva od utrke, odnosno od donacija i startnina odlazi na istraživanje i pronalazak lijeka za ozljedu leđne moždine-istaknula je Babić

O odvijanju ove globalne utrke, Babić je kazala kako sudionici utrke pola sata slobodno trče, a nakon toga na aplikaciji za njima ide virtualno vozilo i ono se postepeno ubrzava i kada ono stigne do njih to je njihov kraj i oni se tu rangiraju.

- Mostar ovo utrkom postaje dio globalnog svijeta jer sudionici ove utrke su iz cijeloga svijeta. Svi smo krenuli u isto vrijeme i tu je više desetina gradova koji su se priključili i drago mi je da se i Mostar tome priključio - poručila je Babić.

Jedna od sudionica utrke je i fitnes trenerica iz Mostara Jasmina Kavazović koja je kazala kako je Mostar u ovom trenutku, ovo utrkom Mostar postao dio svijeta, jer trči za one koji to ne mogu.

Pored glavnih trka na sedam lokacija u svijetu sudjelovanje je bilo moguće u nekoj od organiziranih utrka uz aplikaciju ili potpuno samostalno pomoću mobilne aplikacije, što trkačima omogućava izbor staze.

U BiH se trči na organiziranim lokacijama u Mostaru, u kampusu Sveučilišta Mostar i u kampusu Univerziteta u Sarajevu, gdje je za sudionike pripremljena i isplanirana optimalna ruta trčanja, okrepne stanice te zajedničko zagrijavanje i zabava prije i nakon utrke.

Od 2014. godine, preko milijun ljudi je sudjelovalo u trci, u 195 zemalja svijeta, a pretrčali su milijardu kilometara i pomogli da se prikupi 38,3 milijuna eura s kojima je podržano 298 istraživačkih projekata.