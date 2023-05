"Avazov" vremeplov: Kako je za naš list govorila legendarna skijašica Lindzi Von

Najuspješnija alpska skijašica svih vremena Lindzi Von (Lindsey Vonn) ekskluzivno je govorila za "Dnevni avaz" 17. marta 2009. godine.



Von je tokom bogate karijere ostvarila 82 pobjede u Svjetskom kupu. Njih 43 je ostvarila u spustu, 28 u superveleslalomu, pet u kombinaciji, dvije u slalomu i četiri u veleslalomu.

U nastavku vam donosimo ekskluzivni razgovor Lindzi Von za naš list objavljen 17. marta 2009. godine.

- Najbolja skijašica današnjice, Amerikanka Lindzi Von (Lindsey Vonn) u ekskluzivnom intervjuu za „Dnevni avaz“ govori o upravo završenoj sezoni, u kojoj je odbranila naslov najbolje u generalnom poretku Svjetskog kupa, planovima za 2010., privatnom životu, hobijima...

Prije svega, čestitke na osvojenim kristalnim globusima za pobjede u generalnom plasmanu, spustu i superveleslalomu. Kakav je osjećaj odbraniti titulu najbolje u Svjetskom kupu?

- Sretna sam sa svime što sam uradila u prošloj sezoni, jer sam napredovala u mnogo segmenata. Jedva čekam narednu sezonu da vidim koliko trebam dati od sebe kako bih odbranila sve titule. Nadam se napretku u svim disciplinama.

Povreda palca

Nakon dva naslova u Svjetskom kupu, šta Vam je cilj? Možda zlato sa Olimpijskih igara, jedina medalja koja Vam nedostaje u karijeri?

- Žestoko ću se pripremati ovog ljeta, jer želim biti u top-formi pred Olimpijske igre u Vankuveru. Uvijek sam sanjala o olimpijskom zlatu, to mi je uvijek bila glavna meta, tako da ću sada dati maksimum. Jedino tako mi naredna sezona može biti bolja od protekle.

Na nedavno održanom Svjetskom prvenstvu u Val d’Izeru osvojili ste dvije zlatne medalje, ali i povrijedili palac. Možete li našim čitaocima opisati kako se to desilo i kako ste se osjećali tih dana jer se niste mogli takmičiti u dvije naredne utrke?

- To je tako smiješna stvar. Nikada ranije nisam otvarala bocu šampanjca i nisam vidjela da je vrh flaše slomljen. Željela sam je zgrabiti i poprskati gledaoce, ali sam posjekla prst na staklo. Desio mi se peh, ali me nije previše usporio, jer je ipak to samo palac.

Najgore od svega je što nisam popila ni gutljaj šampanjca te noći.