Nakon osvajanja vrha svijeta: Cvitanušić u posjeti Olimpijskom komitetu BiH

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog komiteta Bosne i Hercegovine Tomislav Cvitanušić nakon uspješne ekspedicije na Mont Everest (najviši vrh na Planeti 8.848 metara) posjetio je Olimpijski komitet BiH.

Dobrodošlicu u OK BiH su mu poželjeli potpredsjednik OK BiH dr.sci.Izet Rađo, generalni sekretar OK BiH doc.dr Said Fazlagić, te Radna grupa za obilježavanje 40 godina ZOI 84., koji su iskoristili kratku pauzu u radu da srdačno pozdrave našeg alpinistu, čestitaju na uspjehu, te požele još mnogo uspješnih ekspedicija.