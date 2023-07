Pukla ljubav zbog rata u Ukrajini, kćerka velike legende izjavila: Kako bih to objasnila tati

View this post on Instagram

U nastavku je otkrila da se i on složio s njom, iako ju je prvobitno nagovarao drukčije.

- Ostala sam čvrsta. Da je htio nastaviti naš život, vratio bi se. Međutim, nije. Voljeli smo se, bilo je ljubavi, ali se i ona izgubila kada je on otišao. To se dogodilo jer je tako moralo biti. Ništa se u životu nije slučajno. Drago mi je da je Kostja uspio u Americi, da radi tamo, da ima studente. Šta bih dobila da sam otišla u Ameriku? Shvatila sam da neću moći razgovarati s roditeljima. Kako da sve to objasnim svom tati... Jednostavno bi me izbrisao iz svog života - dodala je Sofia.