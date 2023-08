Ljubičić: Javnost vrlo brzo zaboravi odakle smo krenuli, danas je plasman na EP mala stvar

Najbolje odbojkašice Bosne i Hercegovine u Zenici su okončale pripreme za Evropsko prvenstvo. Izabranice selektora Stevana Ljubičića sutra će otputovati u Estoniju, gdje će igrati dvije prijateljske utakmice uoči odlaska na smotru najboljih selekcija Starog kontinenta.

Ljubičić je na današnjoj konferenciji za medije u Zenici naglasio da je najbitnije da su sve igračice u dobrom zdravstvenom stanju, te da su mnogi u BiH zaboravili kako je ova selekcija započela svoj put ka plasmanu na drugo uzastopno Evropsko prvenstvo.

- Realnost je da javnost vrlo brzo zaboravi kako smo krenuli i odakle smo počeli mojim dolaskom. Sada je odlazak na EP mala stvar.

Ja bih podsjetio da se na EP-u nalazi ono što je najbolje u Evropi. Idemo da ostvarimo pozitivno iznenađenje i upišemo bitan rezultat, odnosno plasman u drugi krug takmičenja – izjavio je selektor.

Selekcija BiH će u grupi Evropskog prvenstva igrati s domaćinom Italijom, te Rumunijom, Bugarskom, Švicarskom i Hrvatskom. Bh. javnost očekuje da selekcija BiH prođe u drugi krug. Ipak, selektor Ljubičić ne želi ništa unaprijed prognozirati.

- Najbitnije je da bez zdravstvenih problema dočekujemo ove utakmice. U Estoniji ćemo vidjeti šta smo uradili. Zasluga za sve ove rezultate u proteklim godinama prvenstveno pripada ovim djevojkama.

One su svake godine tu i predstavljaju svoju državu na najbolji mogući način. Njihova motivacija je inat i upornost i to je jedini način na koji one ostvaruju rezultate – kazao je selektor.

Savez se vratio dva koraka unazad

Dodao je da se njegova najveća nadanja ne odnose na Evropsko prvenstvo, već na situaciju u BiH kada je riječ o finansiranju nacionalnih timova i vrhunskog sporta.

- Nadam se da ćemo dočekati da, kada završimo jednu reprezentativnu akciju, možemo odmah započeti s drugom, a ne da sve čekamo do zadnjeg trenutka. Priželjkujem da se u BiH više pažnje posveti razvoju sportista, mladim igračima.

Mi se svake godine hvalimo napretkom reprezentacije na CEV listama, ali plašim se da se Savez organizaciono vratio čak dva koraka unazad. Priželjkujem uređen sistem u kojem će svako znati šta mu je posao – zaključio je Ljubičić.

Pune samopouzdanja

Reprezentativka Ajla Paradžik ističe da je atmosfera u ekipi na visokom nivou, kao i trenažni proces, jer su bh. odbojkašice u Zenici imale zadovoljavajuće uslove za rad.

- Idemo na put pune samopouzdanja. U Estoniji ćemo vidjeti koliko dobro smo radile, a zatim moramo dati sve od sebe na Evropskom prvenstvu kako bi ostvarile novi dobar uspjeh za bh. odbojku – navela je Paradžik.