Pogledajte spektakularni masovni skok sa Starog mosta

Red Bull Cliff Diving takmičenje u Mostaru otvoreno je danas prvom serijom takmičarskih skokova, a najbolji svjetski skakači i skakačice publiku su počastili i veličanstvenim masovnim skokom sa Starog mosta.



Takmičari Red Bull Cliff Diving Svjetskog prvenstva 2023 danas su započeli borbu za pobjedu na Starom mostu, na petoj stanici sezone.

U čast višestoljetne tradicije skokova u gradu na Neretvi, skakali su direktno sa kamenog luka mosta.

No, poslije prve serije takmičarskih skokova, 16 skakača i skakačica izvelo je spektakularan masovni skok sa Starog mosta, i to na obje njegove strane, što je bio uistinu impresivan prizor. Kako je to izgledalo, pogledajte u videu.

Najbolji u prvoj seriji bili su Kanađanka Moli Karlson (Molly Carlson) i Rumun Katalin Preda, koji su zauzeli vodeće pozicije. No, poredak se lako može promijeniti jer u iduća dva dana tek slijede najkompleksniji i najteži skokovi, koji nose i najveći broj bodova.

Takmičenje se nastavlja u petak 8. septembra, drugom serijom skokova sa platformi koje će tokom noći biti postavljene na mostu. Žene će skakati s visine od 21, a muškarci sa 27 metara.

Finale je na rasporedu u subotu 9. septembra, s početkom u 14 sati. Direktan prenos moći će se gledati na Red Bull TV i Hayat TV, te putem Facebook i YouTube stranica prvenstva. Prenos počinje u 15:30.