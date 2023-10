Historijski uspjeh Mirnesa Husanovića: Sve je bliži učešću na Mr. Olympiji

Bh. bodybuilder Mirnes Husanović nastavlja s uspjesima na međunarodnim takmičenjima.

Od 2021. godine, kada je osvojio IFBB PRO kartu, Husanović nastupa u profesionalnoj ligi i na najbolji način promovira Bosnu i Hercegovinu.

Konačan cilj

Posljednji uspjeh napravio je na takmičenju Balkan Grand Prix Pro u Sofiji. U Bugarskoj je učestvovao veliki broj takmičara iz cijelog svijeta, a Mirnes je osvojio odlično peto mjesto.

- Napravio sam najveći uspjeh, ne samo u svojoj karijeri, nego u historiji Bosne i Hercegovine na prestižnoj pro sceni. Mislim da sam zaslužio još bolji plasman, ali sudije su te koje donose konačnu odluku.

Nastavljam dalje vrijedno da radim, a konačan cilj je učešće na Mr. Olympia, najvećem takmičenju u bodybuildingu koje je san svakog bodybuildera. Nadam se i vjerujem da ću to uspjeti već naredne godine - kazao je Husanović.

Bodybuildingom se bavi već više od 13 godina, a posljednje tri godine bilježi konstantan rast i uspjeh. Kako ističe, velike zasluge za njegove uspjehe ima Mario Jarnečić iz Hrvatske.

- On je veoma bitna karika u mom treniranju i bez njega sve bi bilo mnogo teže. Imam malu, ali vrhunsku ekipu i polako idemo prema našem cilju.

Naravno da je mnogo teže napraviti ovakve rezultate iz BiH, nego takmičarima iz EU, ali mi uvijek nađemo rješenje za dalji napredak. Imam veliku pomoć mog sponzora Azgard Nutrition, koji je dio vodeće evropske grupe za ishranu i već više od 20 godina postavlja najveće standarde u sportskoj ishrani - istakao je on.

Porodica najveća podrška

Rođen je 1989. godine u Sarajevu, gdje i živi, a uz trenera najveća podrška mu je porodica.

- Da nije moje supruge Emine, sigurno da ne bih bio to što jesam. Ona je zubni tehničar i radi svoj posao, ali dolazi i u fitness klub i meni pomaže kada mi je potrebno. Ona je tu za mene od 00 do 24 sata. Moj dan počinje u pet sati ujutru, a supruga mi svaki dan priprema sedam obroka, koliko dnevno moram imati - naveo je on.

Još kao dječak maštao je da se bavi ovim zahtjevnim sportom i čitao je specijalizirane magazine u vezi s bodybuildingom. Fascinirao ga je Li Prist (Lee Priest), legenda svjetskog bodybuildinga, koji je u željeznom sportu dostigao nevjerovatne visine.

- Tada je Li bio dvadesetogodišnjak, a najviše mi je bio zanimljiv zbog njegove frizure i što je uvijek nosio znak Supermena. Bio je moje građe i težine, nekih 100 kilograma.

Mene u inostranstvu često nazivaju „bosanska Godzilla“, jer mi se noge nekako ističu u odnosu na ostale dijelove tijela - poručio je Husanović.