Njemčević: Želim se upisati u historiju kao jedna od najboljih biciklistkinja svih vremena

Najbolja biciklistkinja svijeta Lejla Njemčević osvrnula se na proteklu sezonu u kojoj je postigla neke od svojih najboljih rezultata u bogatoj karijeri.

Osvojila "svjetsku seriju"

Njemčević se pokazala najboljom na svijetu u disciplini maraton, a osvojila je „svjetsku seriju“ koja se sastojala od četiri utrke Svjetskog kupa u brdskom biciklizmu. Pobijedila je u generalnom plasmanu sa 800 bodova ispred Njemice Bettine Janas koja je osvojila 520, dok je na trećem mjestu ostala najbolja litvanska takmičarka Katazina Sosna sa 500 bodova.

- Biti prva biciklistkinja svijeta je nešto nevjerovatno, pogotovo kada dolazite iz Bosne i Hercegovine. To što sam prošla na putu do vrha se ne može opisati riječima, a sada živim svoj san – izjavila je Njemčević.

Napominje da uvijek ima nešto čemu teži, a nakon osvajanja Svjetskog kupa i četvrtog mjesta na Svjetskom prvenstvu, u narednoj sezoni želi doći do pobjedničkog postolja na oba takmičenja.

- To bi me upisalo u historiju i otvorilo vrata da zaista budem jedna od najboljih biciklistkinja svih vremena. To je jako teško učiniti kada dolazite iz BiH, ali je i ostvarivo – podvukla je Njemčević.

Sve utrke su bile više od 100 kilometara dužine i šest sati utrkivanja, ali bh. prvakinja najavljuje pohod na titulu i naredne sezone. Svjetska serija je u ovoj sezoni bila od posebnog značaja s obzirom na to su po prvi put sve utrke Svjetskog kupa za brdske discipline organizovali Svjetska biciklistička federacija i WBD sport.

Nastup na Olimpijskim igrama

Iako je prva biciklistkinja svijeta, Njemčević nema zagarantovan nastup na Olimpijskim igrama u Parizu naredne godine, jer norma za to veliko takmičenje je kolektivna i ovisi i o drugim bh. biciklistkinjama.

- Ja sam uradila sve što je do mene, a normi doprinose još dvije bh. biciklistkinje. BiH se sada nalazi oko 35. mjesta na rang listi, sistem je izuzetno komplikovan i mnogo zavisi od toga koliko će druge države prikupiti bodova. Na meni je da radim i zadržim prvo mjesto, a nadam se da će ostale bh. takmičarke ostvariti dobre rezultate - objasnila je.

Dodaje da je navikla na takav sistem, ali to ne umanjuje njenu želju za ispunjenjem cilja i plasmanom na OI u Parizu.

Osvrnula se i na Prvi forum sportista, koji je protekle sedmice organizirao Olimpijski komitet BiH, te naglasila da je Forum odlična stvar za sport u BiH, jer vrhunski sportisti su generatori promjena u svakom društvu.

- Mislim da je Forum velika stvar za BiH i tek ćemo u budućnosti vidjeti šta oni mogu učiniti za ovu državu – zaključila je Tanović.