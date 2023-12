Odigrano četvrto kolo Fair Play lige: Krajišnici i Srebreničani jedini bez poraza u sezoni

Nakon četiri odigrana kola malonogometne BH Telecom Fair Play lige "Krajina plan 21" i "11. juli Srebrenica" su jedine ekipe koje u 12. sezoni nisu upisale poraz.

U derbiju kola Krajišnici su savladali Ilmijine ljiljane rezultatom 5:2. Iako su Ljiljani bolje ušli u utakmicu, Krajišnici nakon dvije odlične akcije golovima Prijića i Mujića dolaze u prednost.

Pred kraj prvog poluvremena Haskić je smanjio prednost Krajišnika. Na početku drugog dijela, upornost I. Palića je urodila plodom, a Trnka je autogolom donio izjednačenje.

Stopostotne ekipe

Ekipa Ilmijjini ljiljani imala je prilike i za preokret, ali Rizvan je bio odličan na golu Krajišnika. Kada se preokret nije desio, uslijedio je "show" Krajišnika. Za novo vodstvo pogodio je Prijić, a za konačnih 2:5 i 100-postotni učinak svoje ekipe pogađali su Trnka i Logić.

Srebreničani nastavljaju sa sjanim partijama ove sezone i nakon trećeg kola su ostali neporaženi, poslije pobjede nad Sokoljem rezultatom 4:2. Sokoljani su bolje otvorili susret, i u petoj minuti preko Čelika dolaze do prednosti. Nakon primljenog gola, Srebreničani preuzimaju inicijativu, te u svega dvije minute preko Kurtića i Hukelića prave preokret, što je ujedno i bio rezultat prvog dijela.

Baš kao i u prvom, Sokolje golom Ibrovića otvara drugo poluvrijeme i tako stižu do egala. Borbeni mladi momci Sokolja su izgorjeli u želji za preokretom, što je rezultiralo da već u 33. minuti imaju šest akumuliranih prekršaja, što su iskusni Srebreničani znali iskoristiti.

Iako je sjajni Čičak odbranio kazneni udarac i održao svoju ekipu u životu, samo minutu kasnije Šabić je pogodio za novo vodstvo, a zatim i Merajić za pobjedu Srebreničana i konačnih 4:2.

Iznenađenje kola

Najprijatnije iznenađenje ovogodišnjeg izdanja BH Telecom Fair Play lige jeste svakako ekipa Malaka koja je uspjela da uzme bod favoriziranoj Fantaziji. Dželilović u četvrtom minutu donosi prednost za Fantaziju, a dvije minute prije pauze Ajanović je povećava na 2:0.

Ono što im nije pošlo za nogom u prvom, Malak početkom drugog poluvremena koristi i preko Nezirevića smanjuju na 2:1. Mogao je Malak i ranije do izjednačenja, ali nepremostiva prepreka se zvala Telarević. Iskusi golman je držao svoju ekipu u životu sve do 39. minute, kada je Memić svojim pogotkom donio izjednačenje svojoj ekipi i postavio konačnih 2:2.

Mladi Muslimani nastavili su s dobrim partijama, a ovoga puta bili su bolji od studenata iz Nedžarića. Potpunu dominaciju na otvaranju susreta krunisali su golovima Begovića i Ibriševića. Studenti su uspjeli pred kraj prvog poluvremena da vrate neizvjesnost i smanje preko Karadže, međutim, samo nekoliko sekundi poslije Hasanović vraća početnu prednost.

Početkom drugu poluvremena, Ibrahimović vraća tračak nade Nedžarićima, međutim, sve učestalije pogreške i manjak koncentracije u defanzivi daju vjetar u leđa protivniku te Mladi Muslimani golovima Begovića i Lile privode utakmicu kraju za konačnih 2:5.

Dubioza Frisa Uniteda se nastavlja. Nova utakmica, novi poraz. Ovoga puta bolja je bila ekipa aktuelnog šampiona Sensu Al Hana. Iako su Unitedovci imali nekoliko zicera na otvaranju susreta, šampioni su poveli preko Šakića i Bejića. Do kraja prvog dijela, Bešlija pogađa za Frisu i donosi rezultatsku neizvjesnost. Drugo poluvrijeme pogotkom otvara Lolo koji koristi grešku Borovine i Apotekarima donosi prednost od dva gola. Taj pogodak je ujedno znači i "raspad" Frisine ekipe, a za konačnih 6:1 pogađali su još Bejić, Zećo i Šakić.

Bjelave su i u četvrtom kolu nastavile pisati prelijepu sportsku priču. Iako su poprilično ležerno ušli u susret, ipak su u konačnici slavili sigurnu pobjedu. Ekipa fonTELe.ba je bolje otvorila meč. Nakon nekoliko izglednih prilika, golom Avdića stižu do prednosti. Kada se pomislilo da bi moglo doći do iznenađenja, uslijedio je „blitzkrieg“ Studenata, koji golovima Trakića (x2) i Salihovića prave preokret. Do kraja poluvremena, Avdić je svojim drugim pogotkom uspio smanjiti rezultat, ali nesretni Deševac je autogolom vratio prednost od dva gola Bjelavama. U drugom dijelu postignuta su još četiri pogotka. Trakić sa još jednim i Mujetekić sa dva pogotka bili su strijelci za Studente, dok je Šišić branio čast fonTELe.ba za konačnih 3:7.

Rezultati:

Grupa A

SD Nedžarići - Mladi Muslimani 2:5

SenSu Al Hana - Frisa United 6:1

fonTELe.ba - SN Bjelave 3:7

Nakon četiri odigrana kola Bjelave predvode Grupu A sa devet osvojenih bodova, a slijedi ih Sensu Al Hana sa sedam koliko ima i Livac na trećoj poziciji, dok su Mladi Muslimani četvrti s bodom manje. Nedžarići i Frisa imaju po tri boda, dok je na začelju fonTEL.ba bez bodova.

Grupa B

SU Fantazija - Malak Dream Team 2:2

ilmijjini Ljiljani - Krajina Plan 21 2:5

11. Juli Srebrenica - MNK Sokolje 4:2

S maksimalnim učinkom od četiri pobjede u isto toliko susreta Krajina dominira Grupom B, a prate ih 11. juli sa sedam, Ilmijjini Ljiljani sa pet, te Fantazija sa četiri i Futuro sa tri boda. Šestu i sedmu poziciju drže Malak Dream Team i MNK Sokolje sa po jednim bodom.