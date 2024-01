Slovenci su na ovo čekali 24 godine: Zaustavili su strašan niz Danaca

Rukometaši Slovenije nanijeli su prvi poraz Dancima na ovom Evropskom prvenstvu u meču posljednjeg kola druge runde rezultatom 28:25.

Slovenci su ovom pobjedom došli do 3. mjesta u grupi i tako osigurali sebi meč za 5. mjesto. Ovo im je bio i prvi trijumf nad Dancima u posljednje 24 godine.

Ekipa Slovenije je na startu meča napravila mini seriju od 3:0 i došli do dva gola prednosti (5:3). Danci su do poravnanja došli sredinom prvog dijela, ali je Slovenija novom serijom došla do vodstva s kojim je otišla na odmor (17:14).