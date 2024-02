Kako je Sarajevo promijenilo život Katarine Vit: "Najljepše lice socijalizma"

Katarina Vit, čuvena istočnonjemačka klizačica, postala je svjetska zvijezda poslije Zimskih igara u Sarajevu prije četiri decenije. Amerikanci su je poredili s Bruk Šilds. Za DW priča kako se uvijek vraća u Sarajevo.



Četverostruka svjetska prvakinja

Katarina Vit, jedna od najboljih sportistkinja ikada, šestostruka evropska i četverostruka svjetska prvakinja u umjetničkom klizanju, šeta Sarajevom, gdje je prije tačno četiri decenije, nastupajući za Istočnu Njemačku, osvojila prvo od dva olimpijska zlata, piše Deutsche Welle.

Stariji prolaznici je odmah prepoznaju. Zimske olimpijske igre (ZOI) 1984. u Sarajevu su predstavljale prekretnicu u njenom životu.

- Kad dođem u Sarajevo, 40 godina kasnije, tek sada postajem svjesna kako se moj život promijenio od tih Igara - kaže Vit.

Te 1984. godine, iako je godinu ranije osvojila Evropsko prvenstvo, ona, kako kaže, „srećom“, nije bila svjesna da će je gledati cijeli svijet, tako da se u miru koncentrirala na nastup.

-Mnogi ljudi širom svijeta, koji se nikad nisu interesirali za umjetničko klizanje, odjednom su počeli na malim ekranima da prate prijenos iz sarajevske Zetre. Kada sam se, nakon Olimpijade, vratila kući, cijeli moj život se promijenio u pogledu popularnosti - kaže Vit za DW.

Posebno su se Amerikanci oduševili tada 18-godišnjom Katarinom. Nakon što je jedan sportski komentator, gledajući je u Zetri kako na ledu pleše mađarski čardaš, koji je pomalo podsjećao na jugoslavensko kolo, povikao je: „Upravo sam vidio Bruk Šilds (Brooke Shields) na klizaljkama.“

A kada je drugi američki novinar za Times napisao da je Katarina Vit „najljepše lice socijalizma“, zvijezda je bila rođena.

Njemačka klizačica je tadašnju američku megazvijezdu Bruk Šilds upoznala godinama kasnije u jednom američkom ljetovalištu.

- Prišla mi je i rekla: ''Divno što te konačno upoznajem. Imam osjećaj kao da si mi sestra.'' I to je stvarno bilo tako. Stalno su joj govorili: ''Izgledaš kao Katarina'', a meni su govorili da izgledam kao Bruk Šilds.

- U to vrijeme je to bio lijep i šarmantan kompliment, koji je pokazao da se mogu prevazići granice između Istoka i Zapada. To je od Zapada tada bilo veliko priznanje nama, sportistima s istoka Evrope, a mi smo opet tako dobili priliku da upoznamo i dio američke kulture - kaže Vit.

Poznavala Ljupku Dimitrovsku i Ivicu Šerfezija

Iako Katarina Vit, kako kaže, za Bruk Šilds do Olimpijade u Sarajevu nije čula, znala je za jugoslavenske zvijezde šlagera Ljupku Dimitrovsku i Ivicu Šerfezija, koji su često nastupali u DDR-u. Najprije ih je gledala na televiziji, a poslije, kada je postala svjetska zvijezda, i lično ih je upoznala.

Ali građani iz DDR-a nisu baš lako mogli putovati u Jugoslaviju.

- Priželjkivala sam da se ljudima pruži šansa da putuju, posjete rođake i vide svijet. Sigurna sam da bi se mnogi, da su mogli da putuju, vratili kući. Sportisti su se u 99 posto slučajeva vraćali kući jer su tamo bile njihove porodice, korijeni, prijatelji, domovi. I to je bila moja privilegija - kaže čuvena klizačica.

-Ali moram reći da je to bio težak rad, težak trening... Ti ne možeš kao druga djeca u diskoteku, u šoping, na sunce, u provod. Tražilo se mnogo discipline, s druge strane to je za mene bio veliki dobitak, takmičiti se i biti uspješna u sportu, koji sam otkrila veoma rano.