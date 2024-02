Oglasila se Elvedina Muzaferija: Iza mene je nezaboravan vikend, hvala vam što me pratite

Najbolja bh. skijašica Elvedina Muzaferija ostvarila je još jedan odličan rezultat, osvojivši 16. mjesto u Super-G utrci u švicarskoj Kran Montani.

- Iza mene je jako dobar vikend, odnosno nezaboravan vikend za moju karijeru i bh. skijanje. Počeli smo u petak sa 18. mjestom u spustu, što je bio najbolji rezultat u spustu moje karijere.

To mi je dalo priliku da imam bolji startni broj u subotu i to sam zaista iskoristila i doskijala sam do nevjerovatnog 4. mjesta.



Samo 11 stotinki iza postolja, iza Lare Gut Behrami. I zaista mislim da ću taj dan još dugo pamtiti. Također sam imala da vidim svoje prvo proglašenje, što je bilo baš super. I danas smo imali posljednju utrku, Super-G.