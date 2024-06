Počinje biciklistička utrka Tour de France, prvi put starta u Italiji

Najčuvenija biciklistička utrka Tour de France 2024. počinje danas, a ove godine će prvi put u svojoj više od sto godina dugoj historiji startati u Italiji.

Prema organizatoru, Tour of France započet će s tri etape na sjeveru Italije. Start 29. juna s više od 3500 metara nadmorske visine vodi od Firence preko San Marina do jadranske obale do Riminija.

Sljedeći dan etapa ide iz Cesenatica za Bolognu, a treća etapa povezuje Piacenzu i Torino. Sve etape duže su od 200 kilometara. Tour se potom nastavlja u Francuskoj.



Pobjednik Toura de France dobit će 500.000 eura što je oko 20 posto nagradnog iznosa. Drugo mjesto donosi 200.000 eura, dok svi vozači slabiji od 20. mjesta dobivaju 1.000 eura. Pobjede u etapama donose 11.000 eura.

Tour de France jedan je od većih sportskih događaja pa je jasno da privlači i brojne sponzore. U priču se uključio i Netflix koji je 2022. snimio dokumentarnu seriju pod nazivom "Tour de France: U srcu pelotona".

Nakon toga je prije nekoliko sedmica objavljena i druga sezona koja prati utrku iz 2023. godine. U seriji se prikazuju vrhunski biciklisti i njihov put, hrabrost i žar u najnapornijoj biciklističkoj utrci na svijetu.