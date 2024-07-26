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HAOS U FRANCUSKOJ

Drama na dan otvaranja Olimpijskih igara: "Cijeli vikend je ugrožen"

SNCF je pozvao putnike da odlože svoja putovanja i da se drže dalje od željezničkih stanica

Olimpijske igre: Ceremonija večeras. PlatformaX

N. H.

26.7.2024

Francuska mreža brzih vozova (TGV) pogođena je "zlonamjernim radnjama", uključujući napade podmetanjem požara koji su poremetili transportni sistem, rekao je u petak željeznički operater SNCF, a sve se desilo nekoliko sati prije ceremonije otvorenja Olimpijskih igara u Parizu. 

- Ovo je masivan napad velikih razmjera da se parališe TGV mreža - rekao je SNCF za AFP, dodajući da će mnoge rute morati da budu otkazane i da će situacija trajati „barem cijeli vikend dok se popravke obavljaju“.

- SNCF je bio žrtva nekoliko istovremenih zlonamjernih radnji tokom noći - rekao je nacionalni željeznički operater, dodajući da su napadi utjecali na njegove atlantske, sjeverne i istočne linije.

- Počeli su napadi podmetanja požara koji su oštetili naše objekte - navodi se i dodaje da je saobraćaj na pogođenim linijama "u velikoj mjeri poremećen".

Vozovi su bili preusmjereni na različite kolosijeke, „ali ćemo morati da ukinemo veliki broj njih“, navodi se u saopćenju.

Jugoistočna linija nije pogođena jer je „spriječen zlonamjerni čin“.

SNCF je pozvao putnike da odlože svoja putovanja i da se drže dalje od željezničkih stanica.

Napadi su pokrenuti dok se Pariz priprema za ceremoniju otvorenja, sa 7.500 sportista, 300.000 gledalaca i publikom VIP ličnosti.

# ŽELJEZNICE
# FRANCUSKA
# OLIMPIJSKE IGRE PARIS 2024
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