Vico Zeljković, Izet Rađo i Davor Komšić novi članovi Predsjedništva Olimpijskog komiteta BiH

Olimpijski komitet (OK) Bosne i Hercegovine održao je 6. Generalnu skupštinu na kojoj su prezentirani i jednoglasno usvojeni dokumenti "Rekapitulacija aktivnosti OK BiH u mandatnom periodu 2020-2024" i "Rekapitulacija finansijskih tokova OK BiH u mandatnom periodu 2020-2024".

Usvajanjem navedenih rekapitulacija formalno je završen mandatni period organa i tijela OK BiH za protekle četiri godine koje je predvodilo Predsjedništvo OK BiH u sastavu Marijan Kvesić, Milanko Mučibabić i Izet Rađo.

Realizovani projekti

Prezentiran je i sveobuhvatan Izvještaj o realizovanim projektima OK BiH i učešću najboljih bh. sportista na višesportskim olimpijskim takmičenjima u četverogodišnjem ciklusu 2020 – 2024.

U proteklom periodu OK BiH je učestvovao na 11 takmičenja, sa 161 sportistom i osvojeno je 10 medalja od kojih je najsjajnija srebrena Nedžada Husića na Evropskim igrama.

- Fascinantan je podatak da je OK BiH za četiri godine osmislio, aplicirao, realizirao i opravdao 123 projekta, ta da je na račun sportista, sportskih saveza BiH ili u sportski sistem BiH ubrizgao 3.357.833,05 KM nebudžetskog novca OK BiH, stvarajući što povoljniji ambijent za sportiste i sportske radnike - navodi se u saopćenju OK BiH.

OK BiH je u ovom periodu stipendirao 63 vrhunska sportista i mlade nade, potencijalne olimpijce.

U mandatu 2020-2024, u članstvo OK BiH svečano su primljene i tri nove članice: Karling savez BiH, Kik boks savez BiH i Savez tajlandskog boksa BiH.

Sjednica je završena svečanim činom promovisanja počasnih članova OK BiH. Marijan Kvesić i Milanko Mučibabić su odlučili da se ne žele kandidovati za novi mandatni period, te su na prijedlog aktualnog predsjednika Izeta Rađe, Izvršnog komiteta OK BiH, a uz verifikaciju Skupštine OK BiH jednoglasno promovisani u počasne predsjednike OK BiH, što predstavlja prvu promociju ove vrste u OK BiH.

Izborna skupština

Nakon završetka 6. Generalne skupštine OK BiH održana je Izborna skupština OK BiH, na kojoj su izabrani organi i tijela OK BiH za novi četvorogodišnji ciklus (2024 – 2028).

U Predsjedništvo OK BiH su izabrani: Izet Rađo, Vico Zeljković i Davor Komšić koji su dobili podršku za vođenje krovne sportske institucije u narednom četvorogodišnjem mandatu.

U Izvršni komitet OK BiH su izabrani članovi Skupštine OK BiH i to: Tanja Karišik-Košarac, Hamza Alić, Tomislav Cvitanušić, Kornelija Leko, Franjo Zadro, Nikola Stanković, Suad Kaknjo, Slobodan Grahovac, Nihad Selimović, Ivan Brkić.

Također, izabrani su članovi u organima OK BiH: Nadzorni odbor OK BiH Tarik Kurbegović, Toni Zorić i Milutin Popović, Sud časti i sportske arbitraže OK BiH: Ivan Lakić, Mirsad Pajević, Mladen Vuković, Brane Srdić i Branislav Stojkić, Komisija za antidoping kontrolu OK BiH: Vladimir Kezunović, Selen Balić i Emir Dautović.

Ostale komisije Izvršni komitet OK BiH popunit će u narednim danima.