Nikola Prce o šansama za plasman na Evropsko prvenstvo za "Dnevni avaz": Bolji smo od Grčke i Gruzije, ali treba biti oprezan

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovina je, uprkos dobroj igri, poražena na gostovanju kod Islanda (32:26). "Zmajeve“ za dva dana očekuje utakmica protiv Grčke u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo.

O meču s Islandom, kao i s Grčkom i njegovom viđenju tih susreta za "Dnevni avaz“ je govorio legenda bh. rukometa i sadašnji pomoćni trener u Besi Famgas na Kosovu Nikola Prce.

Drugačija vremena

- Mislim da smo svi iznenađeni jer je utakmica bila izjednačena do posljednjih minuta. Svi su mislili da ćemo doživjeti neki poraz. Ok, poraz je bio, ali nismo bili kanta. Daje nam neki optimizam pred utakmice sa Grčkom i Gruzijom, gdje trebamo gledati svoju šansu. Poslije prvenstva gdje smo bili ne dobri, da ne kažem loši, ova utakmica je bila zalog malog optimizma. Neka nova lica, novi momci pokazali su nešto dobro. Sjetimo se samo Nizozemske, Švedske i Gruzije na proteklom prvenstvu kada je to bilo negledljivo – započeo je Nikola Prce za "Dnevni avaz“.

Podsjetili smo se i na legendarni dvomeč s Islanđanima, kada ih je Prce srušio i donio nam plasman na Svjetsko prvenstvo.

- Kada sam ja tu bio, u tim utakmicama protiv Islanda, bilo je više starijih igrača koji su bili u dobrim godinama, koji su, maltene, svi igrali u inozemstvu i imali ulogu, a ne da su bili prolaznik. Sada je to neka nova reprezentacija. Od iskusnijih tu imamo braću Burić i Panića, ostalo su mlađi. Možda je i problem što Panić ne igra puno napad, pa ni u reprezentaciji nije to što bi mi očekivali da zabija 10 golova – kazao je legendarni bh. rukometaš, a onda se nadovezao:

- Nekako smo uvijek u deficitu s lijevim bekom. S dešnjacima, golmanima, pivotima nismo u problemu. Nekako je ta pozicija najlakša da se nađe, ali nam nedostaje. Imamo i mnogo igrača što igraju domaću ligu, što mislim da je dobro, ali da je reprezentaciji puno bolje da igrači igraju u tim dobrim evropskim klubovima. Vidjeli smo Grgića, koji je igrao u Austriji i bio jedan od vodećih igrača. Sigurno puno znači reprezentaciji kada imate igrača sa samopouzdanjem.

Šansa za plasman

Našu selekciju očekuje sada susret s Grčkom, koji može mnogo toga reći o kvalifikacijama.

- To je ekipa koja se može dobiti, pogotovo kući, i iznenaditi na strani. Igramo u Cazinu, tamo je uvijek atmosfera top i što se tog aspekta tiče, znam da ćemo imati vrhunsku podršku, što će debitantima značiti. Grčka igra jaku odbranu. Jako su slični nama i ekipa je koju, ako ponovimo dobru igru, možemo pobijediti. Mislim da će nam pobjeda pokazati za nastavak kvalifikacija i sa ovom pobjedom imamo ambicije i šanse da se plasiramo na prvenstvo. Osim Islanda, mislim da svak svakoga može pobijediti od ove tri reprezentacije – istakao je Prce.

Za kraj, porazgovarali smo i šansama naše selekcije da se plasira na Evropsko prvenstvo.

- Mislim da smo bolja ekipa i od Gruzije, iako su nas pobijedili na prvenstvu. Imamo, po meni, jače i bolje igrače. E, sad, Gruzija nije ekipa koja će doći i da će se sama pobijediti. Trebat će nam nekoliko raspoloženijih igrača, te da se koriste ziceri i pravi manje grešaka. Utakmice kući sa reprezentacijama koje su al pari nama moraju se dobiti. Mi smo znali imati kikseva na strani koliko hoćeš, ali su na domaćem terenu padale puno jače reprezentacije. Imamo dobru grupu, s jakim šansama da završimo na drugom mjestu, ali treba biti oprezan. S Grčkom će biti teže nego sa Islandom. Znam kakav je to pritisak kad nešto moraš. Puno igrača nije osjetilo atmosferu – zaključio je Nikola Prce razgovor za "Dnevni avaz".

Snalaženje na Kosovu

- Počela je sezona, imamo poraze od Rahovecija. Nismo pogodili s jednim-dva pojačanja. Evropu smo ispali, gdje smo prvu utakmicu izgubili 10 razlike, u drugoj pobijedili osam. Imamo problema što nemamo veliki roster, nema puno igrača koji mogu igrati u prvoj postavi. Malo nam u toj borbi za prvaka fali. Nisu puno bolji, ako išta, ali ti igrači – kazao je Prce o sezoni u Besi Famgas.