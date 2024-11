Video / Pogledajte slavlje rukometaša BiH nakon pobjede u dramatičnoj završnici

Rukometaši Bosne i Hercegovine u drugom kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo savladali su Grčkom rezultatom 23:22.

Meč je bio pun uzbuđenja, imali su naši igrači i četiri gola prednosti, no došlo je do pada u jednom dijelu drugog poluvremena što su Grci znali iskoristiti te dovesti meč u egal do same završnice.

Naši rukometaši su došli do gola minut prije kraja, no Grci nisu uspjeli doći do poravnanja. Nakon toga je uslijedilo veliko slavlje naših igrača.

Velike pohvale su dobili i od publike, koja je do posljednjeg mjesta ispunila dvoranu u Cazinu.