Novi ljubimac navijača Bosne i Hercegovine Mislav Grgić za "Avaz": Kad me Doborac nazvao, nisam ni sekunde razmišljao

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u grotlu cazinske dvorane srušila je selekciju Grčke u nedjelju s 23:22. Tako je prekinut niz od deset utakmica bez trijumfa, a osim što smo osjetili slast pobjede, dobili smo nadu za bolje dane naše selekcije.

Osim rezultatom i pobjedom, navijači su bili oduševljeni velikom borbenošću bh. rukometaša koji su se "bacali na glavu“ za svaku loptu. Jedan od onih koji su posebno oduševili i osvojili simpatije navijača je Mislav Grgić (26). Novi ljubimac navijača govorio je za "Dnevni avaz“ nakon utakmice u kojoj su "Zmajevi“ srušili "Helene“.

Nevjerovatna podrška

- Osjećaj je odličan. Napokon smo nagrađeni za naš rad i zalaganje i sasvim zasluženo smo uzeli dva boda. Utisci se još nisu slegli, ali dojam je da smo upravo ovo zaslužili i da je ovo pravi zalog za budućnost i motivacija da nastavimo raditi ovako i vjerovati u nas – rekao je na početku razgovora Grgić.

Naši rukometaši su od prve do posljednje minute imali veliku podršku s tribina, naši navijači su bili sedmi igrač.

- Naravno da znači ta podrška. Od ulaska na zagrijavanje se osjetila nevjerojatna podrška i energija od strane publike i to nas je nosilo da posljednje sekunde. Zaista nevjerojatna podrška koja u bitnim trenutcima daje impuls cijeloj ekipi. Meni osobno ta podrška jako, jako znači – naglasio je Grgić.

Novi ljubimac bh. navijača nam je ispričao i kako je krenula njegova rukometna priča.

Prijatelji za sve "krivi“

- Kao dijete iz Ljubuškog od ranih dana rukomet je veliki dio odrastanja i života. Puno velikih imena je upravo počelo u Izviđaču iz Ljubuškog i ja kao dijete koje to sve gleda iz prvog reda maštam o tomu. Mogu reći da nam je rukomet u krvi.

Počelo je sve tako što su svi moji prijatelji trenirali rukomet. U školi je glavna tema rukomet. To je jednostavno sport broj jedan. I, naravno, morao sam i ja to probati i od prvog treninga sam ga zavolio i to je bilo to – ispričao je Grgić.

Svoju karijeru je započeo u Izviđaču iz Ljubuškog. Kasnije ga je put odveo preko Njemačke i Austrije do Hrvatske i Našica.

- U Ljubuškom sam imao i prve seniroske nastupe te bio dio ekipe koja je osvojila titulu Premijer lige BiH 2016. godine. I upravo ta titula i ima velik značaj za mene jer tada sam osjetio kako biti pobjednik. Ta titula je došla u Ljubuški nakon dugih 11 godina i cijeli grad je to ispratio i stvarno je bilo veličanstveno. Nakon toga sam otišao u Mostar studirati i nastupao za Zrinjski. Nažalost, nakon dvije godine tamo Zrinjski zbog finansijskih problema nije mogao više funkcionirati i tada sam ja bio na prekretnici. Mogao sam nastaviti studirati, ali ipak sam se odlučio da se želim okušati u inostranstvu te u kasnijim godinama se to ispostavila kao prava odluka. U Njemačkoj sam naučio dosta toga i svidio mi se taj način razmišljanja i stil života. Nakon toga sam otišao u Austriju i osvojio titulu s Lincom i, evo, sada sam u Nekseu. Moram reći da sam zadovoljan, ali mislim da mogu uraditi još puno toga – naveo je Grgić.

Otkrio nam je i kako je došlo do toga da zaigra za reprezentaciju BiH čiji dres sada s ponosom nosi.

- Čim je Damir Doborac postao izbornik kontaktirao me i to je bilo to. On je prepoznao moj rad i dobre igre i bio sam jako sretan i ponosan što ću napokon zaigrati u reprezentativnom dresu – poručio je Mislav Grgić za "Dnevni avaz“.

Atmosfera je ponovo tu

U reprezentaciji je ponovo sjajna atmosfera. Igrači se bore zajedno, oni na parketu daju sve od sebe za svaku loptu, klupa je tu kao podrška.

- Selektor je našao dobar balans u ekipi, ima jasnu ideju i zamisao i mi se toga pokušavamo maksimalno pridržavati i poštovati. Svi vjerujemo u to što radi – istakao je sjajni Grgić.