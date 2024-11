Selektor rukometaša Bosne i Hercegovine Damir Doborac za "Avaz": Više od svega željeli smo obradovati naciju

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine je opet in. Sjajna borba, zalaganje i igra naših rukometaša „zalijepili“ su gledatelje uz male ekrane i napunili dvoranu u Cazinu. Na krilima sjajne podrške „Zmajevi“ su srušili Grčku i došli do vrijednog trijumfa u borbi za Evropsko prvenstvo 2026. godine rezultatom 23:22.

Najveće zasluge što je preporođena igra, ali i atmosfera u reprezentaciji idu legendi bh. rukometa, nekadašnjem reprezentativcu, a sada selektoru Damiru Doborcu.

Početak puta

- Ja bih, prije svega, ponovio da mi je zadovoljstvo raditi s ovakvim momcima i ovakvim igračima. I stvarno smo napravili jednu atmosferu unutar ekipe gdje stvarno sve odiše pozitivnom energijom. S druge strane, naša najveća sreća je da smo u ovako kratkom vremenu uspjeli da obradujemo našu naciju.

Međutim, moramo biti svjesni da su ovo tek dvije odigrane utakmice i da nas u martu čeka značajan dvomeč s Gruzijom, pa onda kasnije i s Grčkom i Islandom. Bitno nam je bilo da smo ovu utakmicu pobijedili da vlada jedna pozitivna energija i unutar ekipe i među navijačima, pa da dvomeč u martu dočekamo u dobrom raspoloženju – rekao je na početku razgovora selektor Doborac za „Dnevni avaz“.

Naša selekcija je protiv Grčke pokazala da i u samom finišu, kada raste nervoza, ima dovoljno snage i koncentracije da riješi duel u svoju korist. Kada smo upali u probleme s kreiranjem napada, Doborac je posegnuo za asom iz rukava – igrom bez golmana, 7 na 6.

- Šta je još bitnije od svega toga jeste da smo imali kratak period uigravanja, odnosno nikakav. Igru bez golmana smo probali u nedjelju, na jutarnjem treningu pred tekmu, da imamo alternativu u slučaju da napad ima problem, što se i pokazalo. Igra bez golmana je riskantna, ali ovog puta je bila uspješna – naveo je Doborac.

Istakao je da su reprezentaciji neophodne jedne pripreme kako bi se sve dodatno uigralo i što bolje spremilo za dvomeč s Gruzijom.

- Sigurno da ćemo i u budućnosti pokušati nadograditi igru, dosta tu stvari ima u taktičkom smislu. Neophodne su nam jedne pripreme u decembru ili januaru, od nekih sedam dana da napravimo desetak treninga da ubacimo neke nove stvari i da odigramo dvije do tri pripremne utakmice. Mislim, kada bismo to uspjeli, da bismo u martu dočekali spremni dvomeč s Gruzijom – naglasio je Doborac.

Smjena generacije

Doborac i društvo vraćaju kult reprezentacije. Naglašava kako ekipa ima kvalitet, ali da posljednji rezultati nisu bili idealni.

- Skoncentrisani smo na ovu grupu momaka i pozitivnu atmosferu gdje sam im ja i u svlačionici rekao da je sve super, ali da nam trebaju još samo dva boda da ovo krene prema gore. Jako smo željeli pobjedu, na trenutke se to i vidjelo kada smo prerano mislili da je kraj, pa smo ušli u probleme, ali na kraju su momci dali sve od sebe. I baš ta pozitivna energija unutar ekipe je izbacila emocije i pokazali smo da nam je stalo ne samo do rezultata, nego do naše države i naših navijača – kazao je Doborac.

Dugo su nosioci igre reprezentacije bili isti igrači, a kada su se oni povukli, nastali su problemi – kako i šta sada. Doborac nije tražio izgovor, napravio je dobru kombinaciju mladih igrača uz nekoliko iskusnih, prije svih Marka Panića i braće Burić, Benjamina i Senjamina.

- Sigurno da o toj smjeni generacija smo se svi bojali kako i šta. U tom selektiranju igrača nastojimo da to bude što manje osjetno. Kad već govorimo o tome moramo znati da u odnosu na dvomeč s Portugalom nije bilo šest igrača, od toga tri-četiri koja su nama neophodna – Bekir Čordalija, Adin Faljić i Luka Knežević. Tako da ćemo mi, ako nas zdravlje posluži, biti još jači protiv Gruzije – istakao je Doborac.

Navijači su bili sedmi igrač u Cazinu, a Doborac nam je rekao kako su igrači energiju publike dobili još u Tuzli kada su igrali s Portugalom.

- Poslije Portugala i poraza od deset razlike njih je tri do četiri hiljade došlo u Mejdan i podržali su momke. Momci su dali sve od sebe i na kraju smo s jednom jakom reprezentacijom odigrali neriješeno. Bez obzira na to što nismo otišli na Svjetsko prvenstvo, navijači su prepoznali trud i zalaganje te nagradili aplauzom. Taj vjetar u leđa nas je, vjerujte, nosio do Cazina, a tamo su nam navijači dali dodatnu podršku i momci su to iskoristili. I ja im svima zahvaljujem na tako divnoj podršci.

Svojevremeno je „ginuo“ na terenu, borio se za svaku loptu, često dobivao i „batine“, ali svaki put bi se podigao s poda i iznova krenuo u nove napade. Jednako srčano prati igru i sada, samo u drugačijoj ulozi. Zanimalo nas je i kojem Doborcu je bilo teže – Doborcu igraču ili Doborcu selektoru.

- Dosta je teža ova uloga. Ja sam i kao igrač, a evo sada kao trener davao sve od sebe, a isto to tražim od momaka. Rezultat je nekad pozitivan, nekad negativan, ali je najbitnije od svega da na kraju možeš reći da si dao sve od sebe. Tražimo od igrača da se da sve od sebe od prve do posljednje minute i to je jedini ispravni put – poručio je Damir Doborac za „Dnevni avaz“.

Povratak u Gradačac

Damir Doborac se ovog ljeta vratio u Gradačac koji se takmiči u Prvoj ligi FBiH – Sjever.

Ono što je zanimljivo da ove sezone imamo tri snažne ekipe koje žele u elitu, osim Gradača, tu su visočka Bosna i Iskra.

- Gradačac ima stvarno ambicije, naša želja je da uđemo u Premijer ligu, ali respektujemo protivnike. Poštujemo sve, ali vjerujemo u sebe i svoj rad. Pa, vidjet ćemo u maju naredne godine ko će se radovati – izjavio je Doborac.