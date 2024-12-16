Zapažen rezultat Hrvačkog kluba Željezničar u Beogradu: Crnkić osvojio srebrenu medalju

Na turniru "Trofej Pobednik", koji se održao u Beogradu, učestvovalo je šest zemalja sa više od 140 takmičara iz 28 klubova.

Hrvački klub Željezničar nastupio je sa trojicom takmičara: jednim u konkurenciji U20 i dvojicom u seniorskoj konkurenciji. Sva tri takmičara ostvarila su zapažene rezultate.

Kerim Crnkić osvojio je srebrnu medalju u seniorskoj konkurenciji u kategoriji do 125 kg, pri čemu treba napomenuti da je prvoplasirani iz Sjeverne Makedonije bio 25 kg teži od Crnkića.

Također, iz hrvačkog kluba Bosna postigli su veliki uspjeh, vraćajući se sa dvije medalje - jednom zlatnom i jednom srebrnom, u konkurenciji djevojčica U17.

- Zahvaljujemo se našem prijatelju Aleksandru Gačanoviću na pozivu i organizaciji ovog izuzetnog turnira - navodi se u saopćenju Hrvačkog kluba Željezničar.