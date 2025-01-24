Turnir koji spaja sport i poslovanje: Otvorene prijave za Padel Business League

Padel Centar Hotela Hills u Sarajevu bit će domaćin spektakularnog Padel Business League turnira, koji će se održati od 20. februara do 28. aprila 2025. godine.

Ovaj jedinstveni sportski događaj, prvi ovakvog formata u Sarajevu, osmišljen je kao savršena prilika za povezivanje poslovnih subjekata kroz timsku igru, zdravo takmičenje i druženje.

Turnir će okupiti 20 ekipa po četiri člana, koje će se najprije suočiti u formatu “round robin”, kako bi svaka ekipa imala priliku da odmjeri snage s ostalima. Nakon toga, najuspješniji timovi prolaze u fazu eliminacija, gde će se odlučivati o pobjednicima ovog prestižnog takmičenja. Mečevi su planirani ponedjeljkom i četvrtkom od 19 do 23 sati, pružajući idealnu priliku za sportsko uživanje nakon radnog dana.

Padel je trenutno jedan od najbrže rastućih sportova na svijetu. Njegova popularnost bilježi nagli rast, posebno u Evropi i Latinskoj Americi, gdje privlači milione rekreativaca i profesionalnih igrača. Ovaj dinamičan sport spaja elemente tenisa i skvoša, čineći ga pristupačnim i zabavnim za sve generacije. Među najpoznatijim igračima padela izdvajaju se Juan Lebrón i Alejandra Salazar, koji su svojim vještinama i rezultatima popularizovali sport na globalnom nivou.

Bh. teniser Damir Džumhur također je izrazio podršku Padel Business League turniru.