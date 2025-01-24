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JEDINSTVENI DOGAĐAJ

Turnir koji spaja sport i poslovanje: Otvorene prijave za Padel Business League

Turnir će se održati od 20. februara do 28. aprila 2025. godine

Padel Business League: Spajanje sporta i biznisa. Platforma X

N. H.

24.1.2025

Padel Centar Hotela Hills u Sarajevu bit će domaćin spektakularnog Padel Business League turnira, koji će se održati od 20. februara do 28. aprila 2025. godine.

Ovaj jedinstveni sportski događaj, prvi ovakvog formata u Sarajevu, osmišljen je kao savršena prilika za povezivanje poslovnih subjekata kroz timsku igru, zdravo takmičenje i druženje.

Turnir će okupiti 20 ekipa po četiri člana, koje će se najprije suočiti u formatu “round robin”, kako bi svaka ekipa imala priliku da odmjeri snage s ostalima. Nakon toga, najuspješniji timovi prolaze u fazu eliminacija, gde će se odlučivati o pobjednicima ovog prestižnog takmičenja. Mečevi su planirani ponedjeljkom i četvrtkom od 19 do 23 sati, pružajući idealnu priliku za sportsko uživanje nakon radnog dana.

Padel je trenutno jedan od najbrže rastućih sportova na svijetu. Njegova popularnost bilježi nagli rast, posebno u Evropi i Latinskoj Americi, gdje privlači milione rekreativaca i profesionalnih igrača. Ovaj dinamičan sport spaja elemente tenisa i skvoša, čineći ga pristupačnim i zabavnim za sve generacije. Među najpoznatijim igračima padela izdvajaju se Juan Lebrón i Alejandra Salazar, koji su svojim vještinama i rezultatima popularizovali sport na globalnom nivou.

Bh. teniser Damir Džumhur također je izrazio podršku Padel Business League turniru.

Padel Business League nije samo takmičenje – to je platforma za umrežavanje i povezivanje poslovnih profesionalaca iz različitih industrija. U opuštenoj i dinamičnoj atmosferi, učesnici će imati priliku da razmijene iskustva, upoznaju nove partnere i prodube poslovne odnose.

Ovaj turnir je idealna prilika da se poslovni timovi prikažu u drugačijem svjetlu. Kroz zajedničko učešće, kolege se bolje upoznaju, razvijaju povjerenje i grade jaču koheziju unutar tima. Dodatno, opušteno okruženje i zajednički cilj stvaraju prostor za inovativne ideje i bolju saradnju.

Istovremeno, padel kao sport doprinosi fizičkoj aktivnosti i smanjenju stresa, što ga čini idealnim izborom za poslovne profesionalce koji žele da balansiraju između posla i zdravog načina života.

Prijave su otvorene, a broj mjesta je ograničen. Vaše ekipe možete prijaviti na e-mail adresu [email protected] do 15. februara 2025. godine.

Ne propustite priliku da budete dio ovog ekskluzivnog događaja koji kombinuje sport, druženje i poslovne prilike.

Kotizacija za Padel Business League iznosi 2.000KM + PDV, a 10 posto od kotizacije ide u humanitarne svrhe.

Posjetite Facebook stranicu Padel Business League i Instagram profil i saznajte više o jedinstvenom spoju sporta i biznisa.

# PADEL
# PADEL BUSINESS LEAGUE
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