Zakazan je šou u Oslu: Danska ide na megdan Hrvatskoj

Rukometna reprezentacija Danske pobijedila je selekciju Portugala u polufinalu Svjetskog prvenstva rezultatom 40:27 (20:16).

Pobjedom protiv Portugala, rezervisali su svoje mjesto u finalu u Oslu, gdje će se susresti s Hrvatskom.

Što se tiče samog meča, Portugal se držao do 25. minute u egalu, a na pauzu su otišli s minusom od četiri gola (20:16).

Danski rukometaši na početku drugog poluvremena pale mašinu, a prije svega Gidsel koji je postigao šest od svojih devet golova u drugom dijelu, te Šmit (Schmidt) koji mu je odlično pružao podršku.

Najefikasniji na susretu je bio pomenuti Gidsel s devet pogodaka, dok je Rasmus Lauge Šmit postigao gol manje. Ne smije se ni zaboraviti fenomenalni golman Emil Nilsen (Nielsen) koji je upisao 15 odbrana.

S druge strane, Antonio Areja (Areia) je postigao pet golova, dok je pivot Portugalaca, Viktor Ituriza (Victor Iturriza) postigao jedan manje. Golman Kapdevil (Capdeville) je upisao pet odbrana.