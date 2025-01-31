Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SVJETSKO PRVENSTVO 2025.

Zakazan je šou u Oslu: Danska ide na megdan Hrvatskoj

Što se tiče samog meča, Portugal se držao do 25. minute u egalu, ali su Danci nakon toga ubacili u brzinu više i osigurali pobjedu

Gidsel: Najefikasniji na utakmici. Platforma X

N. H.

31.1.2025

Rukometna reprezentacija Danske pobijedila je selekciju Portugala u polufinalu Svjetskog prvenstva rezultatom 40:27 (20:16).

Pobjedom protiv Portugala, rezervisali su svoje mjesto u finalu u Oslu, gdje će se susresti s Hrvatskom. 

Što se tiče samog meča, Portugal se držao do 25. minute u egalu, a na pauzu su otišli s minusom od četiri gola (20:16). 

Danski rukometaši na početku drugog poluvremena pale mašinu, a prije svega Gidsel koji je postigao šest od svojih devet golova u drugom dijelu, te Šmit (Schmidt) koji mu je odlično pružao podršku. 

Najefikasniji na susretu je bio pomenuti Gidsel s devet pogodaka, dok je Rasmus Lauge Šmit postigao gol manje. Ne smije se ni zaboraviti fenomenalni golman Emil Nilsen (Nielsen) koji je upisao 15 odbrana. 

S druge strane, Antonio Areja (Areia) je postigao pet golova, dok je pivot Portugalaca, Viktor Ituriza (Victor Iturriza) postigao jedan manje. Golman Kapdevil (Capdeville) je upisao pet odbrana.

# RUKOMETNA REPREZENTACIJA PORTUGALA
# RUKOMETNA REPREZENTACIJA DANSKE
# SVJETSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2025.
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.