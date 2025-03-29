Ministarstvo obrazovanja i Sportski savez USK potpisali ugovor o grantu za razvoj sporta

U cilju unapređenja sportskih aktivnosti i osiguranja boljih uvjeta za sportiste i sportske organizacije, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona (USK) i Sportski savez USK potpisali su danas ugovor o dodjeli grant sredstava u iznosu od 1.300.000 KM.

Ova značajna finansijska podrška obuhvata i dodatna izdvajanja za međunarodnu rukometnu utakmicu reprezentacije BiH i Gruzije, podršku premijerligašu MNK Bubamara, kao i OŽRK "Krajina" iz Cazina.

Ulaganje u sport

Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta USK Denis Osmankić istakao je da ulaganje u sport nije samo pitanje rezultata, već i jačanja društvenih veza i promocije zdravog načina života.

- Kontinuirano ulaganje u sport, koje je prošle godine premašilo dva miliona KM, pokazuje opredijeljenost Kantona da stvori bolje uvjete za sportiste i mlade ljude koji se žele baviti sportom. - kažu iz Ministarstva obrazovanja.

Važan korak

Iz Sportskih saveza USK ističu da će ova sredstva omogućiti sportistima bolje uvjete za rad i razvoj, te da je svaki vid podrške ključan za održivost i napredak sportskih klubova.

- Ovo je važan korak u stvaranju sistemske podrške sportu, koja će dugoročno donijeti rezultate - istakli su iz tog saveza.

Zaključeno je da će ovakva ulaganja podići kvalitet sportskog života u Unsko-sanskom kantonu i dodatno motivirati mlade generacije da se aktivno bave sportom.