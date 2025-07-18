Preminuo mladi sportista i humanitarac Mirel Tajić

Dvadesetogodišnji sportista i inicijator brojnih humanitarnih akcija Mirel Tajić iz Bosanke Gradiške preminuo je jučer na Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske u Banjoj Luci.

Tajić je bio organizator brojnih sportskih turnira i humanitarnih akcija. Pet godina u nizu organizovao je memorijalni turnir u malom fudbalu „Miloš Švraka“.

Prije pet godina sa reprezentacijom BiH u para stonom tenisu na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj osvojio je ekipno zlatnu i pojedinačno bronzanu medalju.

Bio je član nekoliko fudbalskih klubova u Bosanskoj Gradišci, stonoteniskog kluba invalida „Vrbas“ iz Banja Luke, te Atletsko-rekreativnog kluba „Gradiška“.