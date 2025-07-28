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SJEDEĆA ODBOJKA

Reprezentacija BiH ubjedljivom pobjedom otvorila EP

Drugu utakmicu bh. odbojkaši igraju već danas od 17 sati protiv selekcije Latvije

Detalj s utakmice. Screenshot

M. Až.

28.7.2025

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci ubjedljivom pobjedom otvorila je Evropsko prvenstvo koje se održava u mađarskom gradu Đeru.

Izabranici Ifeta Mahmutovića u prvom su kolu savladali selekciju Italije maksimalnim rezultatom 3:0 u setovima, čime su na dominantan način započeli pohod na svoju 12. titulu prvaka Evrope.

Naši reprezentativci su prvi set riješili u svoju korist sa ubjedljivih 25:7, drugi sa 25:18, dok su treći dobili rezultatom 25:16.

Drugu utakmicu bh. odbojkaši igraju već danas od 17 sati protiv selekcije Latvije.

Pored Bosne i Hercegovine, u grupi se nalaze još reprezentacije Njemačke, Nizozemske i Srbije.

# REPREZENTACIJA BIH U SJEDEĆOJ ODBOJCI
# BIH
# SJEDEĆA ODBOJKA
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