Odbojkaši BiH osvojili prvo mjesto u grupi bez izgubljenog seta

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci zabilježila je petu uzastopnu pobjedu na Evropskom prvenstvu u Mađarskoj.

Bh. tim je bez izgubljenog seta savladao i reprezentaciju Njemačke rezultatom 3:0 (25:17, 25:20, 25:18), svog najvećeg rivala na ovom takmičenju, te se bez problema plasirao u narednu fazu.

U ovom meču je prvi put u početnoj postavi zaigrao kapiten Sabahudin Delalić, koji je ranije propustio utakmice zbog manjih zdravstvenih problema.

Izabranici Ifeta Mahmutovića dominirali su tokom cijele utakmice, a iako su reprezentativci Njemačke pružili dobar otpor, nisu mogli parirati raspoloženim Zlatnim momcima.

- Što se tiče ove utakmice, mislim da smo odigrali maksimalno na nivou, što je i selektor tražio od nas. Uspjeli smo savladati reprezentaciju Njemačke sa 3:0, još jedna pobjeda u nizu, prvi smo u grupi. Sutra imamo jednu lakšu utakmicu, igramo sa četvrtim iz grupe A, najvjerovatnije će to biti reprezentacija Turske i onda očekujemo polufinale protiv Poljske. I onda, da li će to biti u finalu Njemačka ili Ukrajina, vidjet ćemo kako će oni odigrati, u svakom slučaju zadovoljni smo - rekao je kapiten Delalić.

Sutra u 16 sati bh. tim igra protiv četvrtoplasirane reprezentacije iz grupe A, a prema dosadašnjim rezultatima to će najvjerovatnije biti Turska, koja svoju posljednju utakmicu u grupi igra protiv prvoplasirane Ukrajine.

Sve utakmice mogu se pratiti na zvaničnom YouTube kanalu Paravolley Europe.