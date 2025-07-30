Njemačka olimpijska prvakinja preminula tokom uspona na sjeveru Pakistana

Njemačka planinarka i osvajačica olimpijske zlatne medalje, koja je povrijeđena prilikom pokušaja da se popne na vrh na sjeveru Pakistana, preminula je, potvrdio je zvaničnik u srijedu.

Laura Dalmajer (Dahlmeier - 31) je ostala zaglavljena i povrijeđena dok je pokušavala da se popne na vrh Laila u planinskom lancu Karakoram u ponedjeljak.

- Potvrđena je smrt njemačke olimpijske prvakinje Laure Dalmajer u srijedu nakon tragične planinarske nesreće u visokim planinama Pakistana - rekao je Karar Haidri, potpredsjednik Alpskog kluba Pakistana, službenog planinarskog tijela te zemlje.

- Uprkos neumornim naporima lokalnih spasilačkih timova, uporni nepovoljni vremenski uslovi ozbiljno su otežali spasilačke operacije - dodao je.

Dalmajer, koja je također osvojila Svjetski kup u ženskom biatlonu 2017. godine, teško je povrijeđena nakon što ju je pogodilo kamenje koje je palo dok se penjala na vrh Laila na nadmorskoj visini od oko 5.700 metara u regiji Gilgit-Baltistan, koja graniči s Kinom.

Njena partnerica u penjanju Marina Eva ostala je nepovrijeđena i uspjela se spustiti u bazni kamp u utorak uz pomoć lokalnih spasilaca.

Sjeverna regija dom je pet od 14 vrhova iznad 8.000 metara, uključujući K2, gdje planinarske nesreće nisu rijetke.