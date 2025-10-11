Godine čine svoje: Povrede zaustavile Đokovića u polufinalu Šangaja

Tijelo nije izdržalo, a Novak Đoković nije uspio da se plasira u finale Šangaja. U meču koji je obilježen mučenjem sa povredama srpskog tenisera Valentin Vašero je slavio sa 2:0, po setovima 6:3, 6:4.

Novak je dobro otvorio meč, napravio odmah brejk i činilo se da će to biti jedan od onih mečeva koje je dobio i prije nego što je izašao na teren.

Međutim, to nije bio slučaj ovaj put. Vanšero je vratio brejk odmah u narednom gemi i od tog momenta je sve nekako krenulo naopačke za srpskog tenisera.

Počelo je mučenje i problemi. Počeo je slabije da se kreće, da uzima pauze poslije svakog poena i bilo je očigledno da je u bolovima.

Nakon sedmog gema Đokoviću je zatražio medicinski tajmaut. Uslijedila je masaža, čini se, lijevog kuka. Novak se poslije toga baš loše kretao, a Vanšero je napravio novi brejk (5:3) da bi na kraju osvojio prvi set - 6:3.

Srpski teniser nije odustajao, odlučio je da nastavi meč i pored bolova u kojima se vidno nalazio.

Izgledao je to, u najmanju ruku, dobro u drugom setu. Osvajao je svoje gemove.

No, na 4:4 Vašero je napravio brejk. Đokoviću je imao priliku da uzvrati sa brejkom međutim tu šansu nije iskoristio, a Valentin Vašero je ušao u finale mastersa u Šamgaju - 6:4.

Najveće iznenađenje turnira, a sigurno je i pretendent za priču ove sezone.

U finalu će igrati protiv boljeg iz duela Danila Medvedeva i Artura Rinderkneša.