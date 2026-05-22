Siner pred velikim problemom: Prvi teniser svijeta mogao bi stati u najgorem trenutku

Janik Siner trebao je na Rolan Garos stići kao prvi favorit, posebno nakon problema Karlosa Alkaraza, ali sada se sve više govori o njegovom fizičkom stanju.

Prvi teniser svijeta već je skratio raspored u 2026. godini, a grčevi u polufinalu Italijan opena protiv Danila Medvedeva dodatno su pojačali zabrinutost.

Direktor turnira u Rimu Anđelo Binagi otkrio je za Eurosport da su ozbiljno strahovali može li Siner uopće završiti nastup u Italiji.

Prema njegovim riječima, Mateo Beretini mu je rekao da Janik više ne može, ali je Italijan ipak pronašao dodatnu energiju i osvojio turnir.

Siner će biti na Rolan Garosu i najavljeno je da će učestvovati i u protestu zbog raspodjele nagradnog fonda, ali ostaje pitanje koliko dugo može izdržati na terenu.

U njegovom eventualnom padu šansu bi mogao vidjeti Novak Đoković, koji je pojačao pripreme i u Parizu lovi još jedan veliki trofej.