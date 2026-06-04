Andrejeva ide po titulu na Roland Garrosu

Mira Andrejeva (Mirra Andreeva), osma nositeljica turnira, plasirala se u prvo Grand Slam finale u karijeri na Roland Garrosu, nakon što je za samo 76 minuta savladala 15. nositeljicu Martu Kostiuk (Martu Kostyuk) rezultatom 6-1, 6-3 i prekinula njen niz od 17 uzastopnih pobjeda.

Andrejeva (19) postala je treća najmlađa finalistica Roland Garrosa u 21. stoljeću, iza 18-godišnje Koko Gof (Coco Gauff) (2022) i 17-godišnje Kim Klijsters (Kim Clijsters) (2001). Također je najmlađa igračica koja je stigla do finala nekog Grand Slam turnira još od Gofinog nastupa u Parizu prije četiri godine.

U finalu će igrati protiv bolje iz duela između 25. nositeljice Diane Šnajder (Diane Shnaider) i kvalifikantkinje Maje (Švalinskaje) Chwalińskaje.

Ovo je bio potpuni preokret u odnosu na prethodne međusobne duele, u kojima je Kostiuk (Kostyuk) dva puta slavila u dva seta – u Brisbaneu i Madridu. Ovog puta, Andrejeva je dominirala od početka do kraja.

Andrejeva je u posljednjim sedmicama igrala u odličnoj formi na šljaci, a prije Pariza osvojila je turnir u Linzu te igrala polufinale Stuttgarta, finale Madrida i četvrtfinale Rima.